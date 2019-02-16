Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 31χρονου – Βρέθηκε νεκρός στον Πηνειό

Νεκρός βρέθηκε ο 31χρονος κτηνοτρόφος από τους Γόννους, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, ο 31χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του με προορισμό τη Λάρισα όπου είχε προγραμματισμένη επίσκεψη σε γιατρό, αλλά έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής.

Το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί κοντά στη γέφυρα του Πηνειού, μεταξύ των Γόννων και του Παραποτάμου.

Το πτώμα του 31χρονου εντοπίστηκε κοντά σε αμμορυχείο στον Πηνειό, κοντά στους Γόννους και ανασύρθηκε από άντρες της 8η ΕΜΑΚ και του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού.