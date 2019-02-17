…Animal Alert: Εξαφανίστηκε καγκουρό στη Δανία – Ζητούν τη βοήθεια των πολιτών

Η αστυνομία της Δανίας εξέδωσε ειδοποίηση μετά την εξαφάνιση ενός καγκουρό ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών στην έρευνά της για τον εντοπισμό του.

Το μαρσιποφόρο, ένα καγκουρό τύπου Wallaby, σύμφωνα με την αστυνομία της Γιούτλαντ στη νότια Δανία, διέφυγε από ιδιωτική κατοικία στο Ρέντινγκ.

“Διέφυγε από ιδιωτική κατοικία το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 20.00”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χένρικ Σέντερσκοβ στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2. “Αν κάποιος δει ένα καγκουρό να κυκλοφορεί ελεύθερο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι αυτό που διέφυγε”, πρόσθεσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα καγκουρό δραπετεύει σε αυτήν την περιοχή της Δανίας η οποία βρίσκεται σχεδόν 80 χιλιόμετρα βόρεια των γερμανικών συνόρων. Τον Ιούλιο του 2018, ένα ζώο είχε εξαφανιστεί για περισσότερο από μισή ημέρα πριν βρεθεί τελικά από τον ιδιοκτήτη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ