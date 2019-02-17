ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:28
17.02.2019 19:06

Απάντηση Πολάκη στον δημοσιογράφο της ΕΦΣΥΝ: «Άκου μπουρδοδημοσιογράφε»

Επίθεση κατά δημοσιογράφου της «Εφημερίδας των Συντακτών» Δημήτρη Νανούρη εξαπολύει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, με αφορμή την σκληρή κριτική του δημοσιογράφου προς το πρόσωπό του για τη στάση του στην υπόθεση δημοσιογράφου Βασίλη Μπεσκένη. 

Ο κ. Πολάκης τον κατηγορεί, υποστηρίζοντας ότι είναι «αριστεριστής που μισεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρωθυπουργό, αγαπούσες τον Μπεσκένη. 

Η ανάρτηση Πολάκη 

«Τωρα το διαβασα….
Άκου «μπουρδοδημοσιογραφε» Δημητρη Νανουρη:

Ειςαι λεει αριστεριστής ,το ήξερα πως μισείς τον Τσιπρα και το Συριζα ,φαινόταν απ τα γραπτά σου…..

Πως αγαπούσες το Μπεσκενη τον υπεύθυνο του Γραφειου τύπου του ακροδεξιού Αδωνη Γεωργιαδη ,δεν μπορούσα να το φανταστώ .
Πριν ξαναγράψεις σαχλαμάρες δες τη σύμβαση του Μπεσκενη ,τη μέρα που έφυγε απο το υπουργείο που του έκοβαν αργομισθία στο Κεελπνο και μετα ξανά πεσμου να ζητήσω συγγνώμη απο το κύκλωμα της σαπίλας….
Αντε γιατι η αντισυριζαικη τύφλωση σας εχει πειράξει το μυαλό ,εσας τους επαναστάτες της φακής….

ΥΓ άμα ξαναβρίσεις δεν θα σου απαντήσω .Οχι μονο γιατι ειςαι αμελητέα ποσοτης,αλλα και γιατι τα κέρδισες τα πέντε λεπτά δημοσιότητας που σου αναλογούσαν στη ζωη σου βρίζοντας εμένα:σε αναπαρήγαγαν απο τα μεςα του Μαρινακη μέχρι του μακαρίτη Θεμου μέχρι τα λιμπεραλ και προταγκον!!!!(το μοναδικό χρονογράφημα σου που πηρε τέτοια έκταση ,οχι γιατι αξίζει ο λόγος σου η τα στοιχεία σου αλλα γιατι χτυπάς τον εχθρό αυτών που σου δώσαν αναδημοσιευση….Εσυ δεν ειςαι εχθρός τους ,ειςαι κατοικίδιο της αυλής τους …Γι αυτο αναπαράγουν το «αριστερό» νιαούρισμα σου ….)».

