search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 19:56
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2019 18:31

Η Αντιτρομοκρατική απέτρεψε εκτέλεση συμβολαίου θανάτου στις φυλακές – Εμπλοκή 10 ατόμων

18.02.2019 18:31
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Οι φυλακές δεν θα είναι πια κέντρα εγκληματικής εκπαίδευσης - Θα γίνουν προσλήψεις - Media

 

Την τελευταία στιγμή, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία απέτρεψε τη δολοφονία Πακιστανού για τον οποίο είχε εκδοθεί συμβόλαιο θανάτου, εξαρθρώνοντας μια ακόμη εγκληματική οργάνωση, με καθοδηγητές μέσα από τις φυλακές.

Η νέα εγκληματική ομάδα εντοπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για την ονομαζόμενη «μαφία του Κορυδαλλού» καθώς, ύστερα από παρακολουθήσεις τηλεφώνων και έρευνες, προέκυψαν και άλλα άτομα που δραστηριοποιούνται, εκτός των άλλων, σε εμπόριο ναρκωτικών και παραχάραξη χαρτονομισμάτων ονομαστικής αξίας των πέντε, δέκα, είκοσι και πενήντα ευρώ, που ετοιμάζονταν να ρίξουν στην κυκλοφορία.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, από την μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει η εμπλοκή 10 ατόμων και συγκεκριμένα εννέα αλλοδαπών (οκτώ Αλβανοί και ένας Βούλγαρος) και ενός Έλληνα.

Οι τέσσερις από αυτούς, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, είναι κρατούμενοι σε φυλακές της χώρας, μέσα από τις οποίες έδιναν εντολές, ενώ παράλληλα, όπως προκύπτει από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, κρατούσαν σε «τάξη» τους συνεργάτες τους εκτός φυλακών, με απειλές ότι θα είχαν αντίποινα, μέσα ή έξω από τις φυλακές, αν τολμούσαν να αποκαλύψουν τη δική τους εμπλοκή σε εγκληματικές ενέργειες.

Στο πλαίσιο της δράσης της οργάνωσης, οι καθοδηγητές κατάφεραν να στρατολογήσουν έναν Αλβανό εκτελεστή, για να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου για τον Πακιστανό, με αμοιβή 30.000 ευρώ. Το σχέδιο προέβλεπε μάλιστα τη μόνιμη αξιοποίηση του στρατολογηθέντος και σε παρόμοιες μελλοντικές αναθέσεις εκτέλεσης συμβολαίων δολοφονιών.

Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι (πέντε άνδρες και μια γυναίκα), μεταξύ των οποίων και ο εκτελεστής, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ναρκωτικών στη Χίο, ενώ κατασχέθηκαν 5 κιλά και 230 γραμ. ινδικής κάνναβης και περίπου 30 γραμ. κοκαΐνης.

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: εντυπώματα και υδατογραφήματα για παραχάραξη χαρτονομισμάτων, ζυγαριές ακριβείας, 27.000 ευρώ, προερχόμενα από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, 13.255 ευρώ, εμφανώς πλαστά, ονομαστικής αξίας πενήντα, είκοσι, δέκα και πέντε ευρώ και δύο οχήματα.

Σε βάρος των μελών της οργάνωσης σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της ηθικής αυτουργίας από κοινού σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, την παραχάραξη χαρτονομισμάτων, των όπλων καθώς και την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 19:56
friedman_pierrakakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον Τόμας Φρίντμαν συναντήθηκε ο Πιερρακάκης

paramountwarner
MEDIA

ΝΥΤ: Αντιδρά το Χόλιγουντ στο ντιλ Warner Bros και Paramount -«Σταματήστε τη συγχώνευση»- Έρευνα και στη Βρετανία

oil_rig_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Κατέρρευσε η παραγωγή πετρελαίου των χωρών του ΟΠΕΚ – Παγκόσμιος συναγερμός

1 / 3