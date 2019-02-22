Alert από το Αστεροσκοπείο: Κακοκαιρία με καταιγίδες, χιόνια και κάθετη πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Έντονη κακοκαιρία αναμένεται σε ολόκληρη τη χώρα το Σάββατο. Τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στα πεδινά κυρίως της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, στα νησιά του Ιονίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, συνοδευόμενες από τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Ωστόσο στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και κυρίως στα παράκτια τμήματα τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνές, θα εκδηλωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στα ορεινά της Κρήτης, στα περισσότερα πεδινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θράκης και βαθμιαία της Θεσσαλίας και της Βόρειας Στερεάς, καθώς και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν επίσης σε περιοχές της Ηπείρου, της Στερεάς και της Πελοποννήσου με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Χιονόνερο ή χιόνι αναμένεται στις Σποράδες. Παράλληλα στο Βόρειο Αιγαίο και στη Δυτική Ελλάδα θα επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι με εντάσεις που τοπικά θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν σημαντική πτώση.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -7 έως 2 βαθμούς, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά από -5 έως 4 βαθμούς , στα κεντρικά ηπειρωτικά από -2 έως 6, στην Ήπειρο από 2 έως 9 βαθμούς, στη Δυτική και Νότια Ελλάδα από 5 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 8, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 13 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Σποράδες από 0 έως 4 βαθμούς, στις Σποράδες, στη Χίο και στη Λέσβο από 1 έως 6 και στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 7 μποφόρ, αλλά βαθμιαία στα περισσότερα τμήματα θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεων 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι μέχρι ισχυροί 5 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά στα δυτικά πελάγη σε βόρειους βορειοανατολικούς με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ και από το βράδυ τοπικά 8 έως 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 5 μποφόρ, αλλά γρήγορα θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς και σταδιακά θα ενισχυθούν σε πολύ θυελλώδεις 9 μποφόρ και κατά τόπους 10 μποφόρ.

Στην Αττική,αναμένονται νεφώσεις με κατά περιόδους έντονες βροχοπτώσεις και ενδεχομένως λίγες σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά και ημιορεινά και πιθανότατα από αργά το απόγευμα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα του νομού.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί μέτριοι 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στα 6 με 7 μποφόρ και τις βραδινές ώρες στα ανατολικά τοπικά σε θυελλώδες 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 5 έως 8 βαθμούς. Στα βόρεια οι θερμοκρασίες θα είναι δύο με τρεις βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται χιονόνερο και βαθμιαία χιονοπτώσεις οι οποίες κατά περιόδους θα είναι πιθανότατα έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Θερμαϊκό σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από -1 έως 5 βαθμούς.