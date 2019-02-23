Σε ετοιμότητα οι «Λάνθιμος Χούλιγκανς»

Είναι μία από τις πιο κεφάτες παρέες στο Facebook, αλλά ποιοί είναι οι «Λάνθιμος Χούλιγκανς» στην πραγματικότητα; Τους αναζητήσαμε γιατί είμαστε βέβαιοι ότι θα αποκαλυφθούν σε ένα μέσο με το κύρος της Deutsche Welle και εννοείται ότι πέσαμε έξω. «Είμαστε χούλιγκανς, αλλά ταυτότητες στο τραπέζι δεν πέφτουν εύκολα» λένε. «Όποιοι ξέρουν και πρέπει να ξέρουν, γνωρίζουν ακριβώς τα ονόματά μας. Κατά τα άλλα δεν θα ήθελα να δώσω ακριβή στοιχεία γιατί έχω και τέσσερα δικαστήρια στην πλάτη για τον Γιώργο…».

Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι το ακλόνητο φαβορί για τα Όσκαρ και την Κυριακή θα πάρει δέκα στα δέκα, υποστηρίζουν. Φαίνεται ότι διαθέτουν κινηματογραφική παιδεία οι άνθρωποι, γι αυτό ρωτάμε τι γνώμη έχουν για τον γερμανικό κινηματογράφο, που χούλιγκανς μπορεί να μην έχει, αλλά λειτουργεί κι αυτός με βαθύτερα νοήματα και παράλληλα σύμπαντα, όπως και ο Λάνθιμος άλλωστε. «Δεν ασχολούμαστε εμείς με κουτσομπόληδες, με κάτι ταινίες όπως Οι Ζωές των Άλλων» ξεκαθαρίζουν. «Δεν καταλαβαίνω εμάς τι μας αφορούν οι Άλλοι. Ή μία Λόλα που τρέχει. Να τρέχει, να είναι καλά, αλλά εμάς μόνο ο Γιώργος μας ενδιαφέρει, δεν μπαίνουμε σε ξένα λιμέρια..».

El Classico με Κουαρόν

Μεγάλος αντίπαλος του Λάνθιμου είναι ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλφόνσο Κουαρόν. Πολλοί λένε ότι είναι φαβορί, μάλιστα ο Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ, που είχε πάρει Όσκαρ για τις «Ζωές των Άλλων», τον έχει σίγουρο. Οι «Λάνθιμος Χούλιγκανς» δεν θέλουν καθόλου Κουαρόν, τον αποκαλούν «Γουακαμόλε» και άλλα διάφορα, αλλά δεν είναι άδικο αυτό για έναν συνάδελφο που κάνει σοβαρή δουλειά; «Δεν υπάρχουν σοβαρές δουλειές φίλε από άλλες ομάδες και άλλους σκηνοθέτες, ο τύπος μέχρι πέρσι-πρόπερσι έκανε Χάρι Πότερ», επιμένουν οι αγνοί οπαδοί. «Πάει με τα στημένα, πάει όπου τον παίζουν καλά, μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος έχει πίσω του ολόκληρο σύστημα. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε κάνει καταγγελίες εμείς…»

Μέσω Facebook οι «Λάνθιμος Χούλιγκανς» ενημερώνουν ότι βρέθηκε χορηγός- συγκεκριμένα ο Τζιμης ο Γιαλόχαρτος με το χρωματοπωλείο στα Σεπόλια- κι έτσι θα πάνε στο Χόλιγουντ για την απονομή. Τις προάλλες προσπαθούσαν να φτιάξουν και δεύτερο όροφο στο οπαδικό πούλμαν για να χωράνε όλοι και τελικά τα κατάφεραν. «Ναι, το πούλμαν είναι έτοιμο, έχει φτιαχτεί και ο δεύτερος ο όροφος», μας λένε. «Στον πρώτο είχαν σπάσει κάτι τζάμια από το ταξίδι στη Μελβούρνη, τέλος πάντων μπήκαμε σε μία διαδικασία με τα παιδιά να φτιάξουμε και τον δεύτερο. Είναι πενήντα θέσεις κάτω, άλλες πενήντα πάνω, τετρακόσια-πεντακόσια άτομα δηλαδή το σύνολο, να σου κάνω τη σούμα για να μην τα υπολογίζεις μόνος σου. Αν και δεν ξέρω να μετράω καλά, κάπου εκεί βγαίνει με τους υπολογισμούς που κάνω…»

Μακριά από πολιτικά σχόλια

Με την ίδια σεμνότητα, οι «Λάνθιμος Χούλιγκανς» απέχουν από σχόλια πολιτικού χαρακτήρα. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι πρόσφατα κάποιος ανέβασε στο Facebook μία πρωτότυπη διασκευή, όπου ο παλαιός «Ύμνος του ΕΑΜ» έγινε «Ύμνος στον Γιώργο Λάνθιμο» με ακουστική κιθάρα και χωρίς τυμπανοκρουσίες ασφαλώς. Τι σημαίνουν όλα αυτά; «Δεν υπάρχουν πολιτικά νταραβέρια, όποιος μπαίνει μέσα σε μας είναι Γιώργος Λάνθιμος», ξεκαθαρίζουν. «Το τραγούδι που λες το έστειλε ένας φίλος, ο οποίος είναι μέλος χρόνια το παιδί στον σύνδεσμο. Έχει παίξει κυνηγητό, έχει παίξει ξύλο, έχει πετάξει κλακέτες, έχει ζυμωθεί…».

Πηγή: Deutsche Welle