Βρετανία: «Έγινα αλλεργική στο σπέρμα του συζύγου μου για να μείνω έγκυος»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Έπειτα από τέσσερις αποβολές, μία γυναίκα από τη Βρετανία αποφάσισε να ακολουθήσει μία… πιο δραστική μέθοδο για να αποκτήσει τελικά ένα μωράκι.

Η Kathryn Berrisford έμαθε ότι ο ιστός της ήταν παρόμοιος σε μεγάλο βαθμό με του συζύγου της και οι γιατροί την συμβούλευσαν ότι προκειμένου να έχει μία επιτυχημένη εγκυμοσύνη θα πρέπει να αποκτήσει αλλεργία στο σπέρμα του συζύγου της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, για να το καταφέρουν αυτό, οι γιατροί τοποθέτησαν με ένεση, στη 47χρονη Βρετανίδα, λευκά αιμοσφαίρια του συντρόφου της, που έκαναν τον οργανισμό της να αναγνωρίζει το σπέρμα του ως «ξένο σώμα».

Η ανοσοθεραπεία με λευκοκύτταρα επέτρεψε την γονιμοποίηση των ωαρίων της και έτσι η γυναίκα κατάφερε τελικά να γεννήσει το πρώτο της μωράκι το 2005.

Η 47χρονη Βρετανίδα αποκάλυψε πως η περίπτωση της ήταν εξαιρετικά σπάνια και οι γιατροί κατέληξαν σ’ αυτό το πόρισμα, αφού πρώτα είχαν αποκλείσει κάθε άλλη πιθανή αιτία αποβολής.

Η Kathryn Berrisford τόνισε ότι προχώρησε στη γνωστοποίηση του πρόβληματός της, προκειμένου να ενημερώσει και άλλες γυναίκες που πιθανόν να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση μ’ αυτήν, ότι υπάρχει θεραπεία.