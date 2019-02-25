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25.02.2019 11:36

Βρετανία: «Έγινα αλλεργική στο σπέρμα του συζύγου μου για να μείνω έγκυος»

25.02.2019 11:36
Βρετανία: «Έγινα αλλεργική στο σπέρμα του συζύγου μου για να μείνω έγκυος» - Media

 

Έπειτα από τέσσερις αποβολές, μία γυναίκα από τη Βρετανία αποφάσισε να ακολουθήσει μία… πιο δραστική μέθοδο για να αποκτήσει τελικά ένα μωράκι.

Η Kathryn Berrisford έμαθε ότι ο ιστός της ήταν παρόμοιος σε μεγάλο βαθμό με του συζύγου της και οι γιατροί την συμβούλευσαν ότι προκειμένου να έχει μία επιτυχημένη εγκυμοσύνη θα πρέπει να αποκτήσει αλλεργία στο σπέρμα του συζύγου της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, για να το καταφέρουν αυτό, οι γιατροί τοποθέτησαν με ένεση, στη 47χρονη Βρετανίδα, λευκά αιμοσφαίρια του συντρόφου της, που έκαναν τον οργανισμό της να αναγνωρίζει το σπέρμα του ως «ξένο σώμα».

Η ανοσοθεραπεία με λευκοκύτταρα επέτρεψε την γονιμοποίηση των ωαρίων της και έτσι η γυναίκα κατάφερε τελικά να γεννήσει το πρώτο της μωράκι το 2005.

Η 47χρονη Βρετανίδα αποκάλυψε πως η περίπτωση της ήταν εξαιρετικά σπάνια και οι γιατροί κατέληξαν σ’ αυτό το πόρισμα, αφού πρώτα είχαν αποκλείσει κάθε άλλη πιθανή αιτία αποβολής.

Η Kathryn Berrisford τόνισε ότι προχώρησε στη γνωστοποίηση του πρόβληματός της, προκειμένου να ενημερώσει και άλλες γυναίκες που πιθανόν να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση μ’ αυτήν, ότι υπάρχει θεραπεία.

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