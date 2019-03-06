ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 21:59
06.03.2019 17:04

ΝΔ για τιμολόγηση φαρμάκου: Δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στις πολυεθνικές

06.03.2019 17:04
ΝΔ: «Περιμένουμε απαντήσεις από τον κ. Τσίπρα» - Media

 

Με μια εξαιρετικά οξεία ανακοίνωση, η ΝΔ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με την τροπολογία του υπουργείου Υγείας για την τιμολόγηση των φαρμάκων, ουσιαστικά κάνει «δώρο» στις πολυεθνικές.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Στις 10 Φεβρουαρίου του 2017 ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε στη Βουλή τα εξής: “Το σκάνδαλο της Novartis είναι η έκφραση ενός αδιαφανούς τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων, ο οποίος έχει βασιστεί σε συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα. Καθοριστικός παράγοντας υπήρξε το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελούσε χώρα αναφοράς για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων σε άλλες 55 χώρες. Κατά συνέπεια, μια υψηλή τιμή στη χώρα μας εξασφάλιζε αυξημένα κέρδη σε άλλες 55 χώρες για τις εταιρίες, οι οποίες 55 χώρες συνιστούν και τη μεγαλύτερη αγορά”.
 
Ο κ. Τσίπρας που τα δήλωνε αυτά, ψηφίζει σήμερα στη Βουλή νόμο με τον οποίον αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης των φαρμάκων και επιτρέπονται για πρώτη φορά αυξήσεις έως 10% ετησίως στις τιμές τους. Δηλαδή βάσει των όσων ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ισχυριζόταν και αφού η χώρα μας αποτελεί χώρα αναφοράς για όλες τις άλλες χώρες, ο σημερινός νόμος θα αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων παγκοσμίως και άρα οι πολυεθνικές εταιρείες θα κερδίσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
 
Συγκεκριμένα, ενώ ο νόμος της ΝΔ προέβλεπε ότι η τιμή των φαρμάκων καθοριζόταν από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε., από σήμερα οι τιμές θα καθορίζονται με βάση τις δύο χαμηλότερες τιμές όχι της Ε.Ε, αλλά μόνο της ευρωζώνης. Έτσι όμως αποκλείονται όλες οι φτωχότερες χώρες με τις χαμηλότερες τιμές και διευκολύνονται για πρώτη φορά οι αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων σε 55 χώρες.
 
Στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις μας γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα κάνει ένα τόσο μεγάλο δώρο στις πολυεθνικές εταιρείες, το μόνο που βρήκε να πει ο Υπουργός Υγείας είναι ότι κάποιες από αυτές απείλησαν ότι θα αποσύρουν τα φάρμακά τους από την Ελλάδα λόγω των χαμηλών τιμών. Με απλά λόγια ο κ. Ξανθός παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση νομοθετεί αυτό το δώρο εκβιαζόμενη.
 
Μόνο που οι πολίτες καταλαβαίνουν πια ποιος δήθεν πολεμά τα μεγάλα συμφέροντα, ενώ στην πραγματικότητα τα υπηρετεί με σκανδαλώδη τρόπο».
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 21:52
TRUMP_ROUTE2
ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στην Ευρώπη για την υποστήριξη Ρούτε στον Τραμπ – Αποστάσεις από τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ

red_sea_new
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές για «κόλαση» από την Ουάσιγκτον αν το Ιράν δεν δεχτεί την ήττα του – Το Ισραήλ ετοιμάζεται για πιθανή εκεχειρία έως το Σάββατο, λέει το Channel 12 – Live οι εξελίξεις

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Έγινε αισθητός σε Θεσσαλονίκη και Σποράδες

1 / 3