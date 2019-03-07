Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για μια εβδομάδα

Η κατανάλωση πολλής ζάχαρης μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία σας. Η ζάχαρη προκαλεί αύξηση του σωματικού βάρους, κακή διάθεση, ακόμη και εθισμό.

Πολλοί ειδικοί της διατροφής θεωρούν ότι οι κίνδυνοι είναι ακόμη πιο σοβαροί, αλλά δεν δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή στην ποσότητα ζάχαρης που καταναλώνουμε.

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε να συμβαίνουν στο σώμα σας μετά από μια εβδομάδα αποχής από τη ζάχαρη είναι εντυπωσιακές:

– Βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η ζάχαρη συνδέεται με πολλές παθήσεις του πνεύμονα και η μείωσή της συμβάλλει στην υποχώρηση των συμπτωμάτων του άσθματος.

– Τόνωση του εγκεφάλου / Μείωση του κινδύνου Αλτσχάιμερ. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ζάχαρη εμποδίζει τη διαδικασία της μάθησης και της απομνημόνευσης.

– Βελτίωση της υγείας της καρδιάς. Όσοι τρώνε πολλή ζάχαρη κινδυνεύουν περισσότερο από έμφραγμα. Η ζάχαρη αυξάνει τα επίπεδα κακής χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων που φράσσουν τα αιμοφόρα αγγεία και απειλούν την υγεία της καρδιάς.

– Πιο νεανική όψη επιδερμίδας. Η ζάχαρη συνδέεται με φλεγμονή και δημιουργία ακμής και η αποφυγή της οδηγεί σε βελτίωση της όψης της επιδερμίδας.

– Βελτίωση της διάθεσης. Όσοι τρώνε λίγη ή καθόλου ζάχαρη, σπάνια διαγιγνώσκονται με κατάθλιψη.

– Καλύτερη ποιότητα ύπνου. Όταν αποφεύγετε τη ζάχαρη, μειώνετε την κόπωση. Έτσι είστε σωματικά ενεργοί όλη την ημέρα και κοιμάστε ευκολότερα και καλύτερα τη νύχτα.

– Μείωση του κινδύνου διαβήτη. Η γλυκόζη προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη και αύξηση του κινδύνου διαβήτη.

– Μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου. Ειδικά ο καρκίνος του παγκρέατος έχει συσχετιστεί με υψηλή πρόσληψη ζάχαρης.

– Βελτίωση όρασης. Οι διακυμάνσεις των επιπέδων ινσουλίνης και γλυκόζης προκαλούν βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία και μειώνουν την παροχή αίματος στα μάτια.

– Ταχύτερη απώλεια βάρους.