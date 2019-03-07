Βίντεο – σοκ: Χούλιγκαν του Ολυμπιακού ξυλοφορτώνουν και μαχαιρώνουν 22χρονη

Σοκαριστικό είναι το βίντεο του ξυλοδαρμού και του μαχαιρώματος 22χρονης οργανωμένης οπαδού του Παναθηναϊκού, από χούλιγκανς του Ολυμπιακού.

Οι χούλιγκανς συνάντησαν την 22χρονη σε παρκάκι της περιοχής του Περιστερίου κι αφού την ξυλοφόρτωσαν βάναυσα, την μαχαίρωσαν στο πόδι.

Το περιστατικό προηγήθηκε της επίθεσης των οπαδών του Παναθηναϊκού στο «Παπαστράτειο», με τις Αρχές να εικάζουν ότι επρόκειτο για «αντίποινα», στα οποία χτυπήθηκαν γυναίκες και παιδιά, μεταξύ των οποίων κι ένας ΑμεΑ φίλος του Ολυμπιακού.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ