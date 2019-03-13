Θρίλερ στη Λάρισα: Εξαφανίστηκε 59χρονη – Έρευνες στον Πηνειό (Photos)

Επιχείρηση για τον εντοπισμό της 59χρονης Βάσως Σιλεβιστά-Κουκουνασούλη, η οποία εξαφανίστηκε από το σπίτι της την Κυριακή 10 Μαρτίου, έχουν ξεκινήσει, σε διάφορα σημεία της Λάρισας, η αστυνομία, η Πυροσβεστική και η 8η ΕΜΑΚ.

Η εξαφάνιση της 59χρονης δηλώθηκε στην αστυνομία την Καθαρά Δευτέρα, 11 Μαρτίου, από τους συγγενείς της. Έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας πραγματοποιούνται και στο φράγμα του Πηνειού στη ΔΕΥΑΛ, στη Λάρισα, όπου συμμετέχουν ένα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και η 8η ΕΜΑΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

