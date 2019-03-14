Να γιατί τόσο καιρό τρίβατε λάθος το τυρί (Video)

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Είναι ποτέ δυνατόν κάτι τόσο απλό, όπως το να τρίβεις το τυρί, να το κάνεις λάθος; Κι όμως είναι…!

Μόλις δείτε το παρακάτω βίντεο θα διαπιστώσετε ότι ο σωστός τρόπος είναι άλλος από αυτός που γνωρίζατε τόσα χρόνια…

Ok, I was today years old when I found out THIS is how a cheese grater is used !? I feel a fool pic.twitter.com/OwE0Cvm8ZO — Bea (@beasymss) October 12, 2018

Με αυτή την μέθοδο, το τυρί τρίβεται πιο εύκολα και, κυρίως, με μεγαλύτερη ασφάλεια ενάντια σε πιθανούς τραυματισμούς στα χέρια.