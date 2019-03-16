ΝΟΔΕ Αχαίας: Απολύτως σωστή και επιβεβλημένη η ματαίωσης της συναυλίας των «Rotting Christ»

Θέση για το θέμα που έχει προκύψει με τη μη διεξαγωγή της προγραμματισμένης συναυλίας του συγκροτήματος «Rotting Christ» στην Πάρα, πήρε η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χαρακτηρίσει την απόφαση «απολύτως σωστή και επιβεβλημένη» καθώς όπως αναφέρει «θα προσέβαλε βάναυσα την πίστη όλων των χριστιανών της πόλης».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ήταν απολύτως σωστή και επιβεβλημένη η ματαίωση της συναυλίας του μουσικού συγκροτήματος με την ονομασία “Σάπιος Χριστός” γιατί η πραγματοποίησή της θα προσέβαλε βάναυσα την πίστη όλων των χριστιανών της πόλης. Σε καμμία δε περίπτωση η άποψή μας αυτή δεν θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως θρησκευτική μισαλλοδοξία ή ακροδεξιά απόκλιση. Θα ήταν ίδια η θέση μας και για κάθε εκδήλωση που θα έβαζε με ανάλογο τρόπο απέναντί της οποιαδήποτε θρησκεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Δ. ΑΧΑΪΑΣ»
