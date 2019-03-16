ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:49
16.03.2019 11:48

ΝΟΔΕ Αχαίας: Απολύτως σωστή και επιβεβλημένη η ματαίωσης της συναυλίας των «Rotting Christ»

Θέση για το θέμα που έχει προκύψει με τη μη διεξαγωγή της προγραμματισμένης συναυλίας του συγκροτήματος «Rotting Christ» στην Πάρα, πήρε η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χαρακτηρίσει την απόφαση «απολύτως σωστή και επιβεβλημένη» καθώς όπως αναφέρει «θα προσέβαλε βάναυσα την πίστη όλων των χριστιανών της πόλης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ήταν απολύτως σωστή και επιβεβλημένη η ματαίωση της συναυλίας του μουσικού συγκροτήματος με την ονομασία “Σάπιος Χριστός” γιατί η πραγματοποίησή της θα προσέβαλε βάναυσα την πίστη όλων των χριστιανών της πόλης. Σε καμμία δε περίπτωση η άποψή μας αυτή δεν θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως θρησκευτική μισαλλοδοξία ή ακροδεξιά απόκλιση. Θα ήταν ίδια η θέση μας και για κάθε εκδήλωση που θα έβαζε με ανάλογο τρόπο απέναντί της οποιαδήποτε θρησκεία.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Δ. ΑΧΑΪΑΣ»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

polemos iran israil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

nigeria ekklisia
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

trump sad
ΚΟΣΜΟΣ

Για παραλήρημα Τραμπ που «απειλεί με εγκλήματα πολέμου» μιλούν οι Δημοκρατικοί: «Αντισταθείτε στην τρέλα του», λέει πρώην ένθερμη fun του

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

nea-dimokratia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για τους χειρισμούς με την άρση ασυλίας - Αλλαγή πλεύσης εξετάζει το Μαξίμου

Hormuz
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

