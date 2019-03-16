Νονοί στο πρώτο παιδί που γεννήθηκε με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στο Ναυτικό Νοσοκομείο, ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός ΓΕΝ

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Ανάδοχοι στην τελετή βάπτισης του πρώτου παιδιού το οποίο γεννήθηκε με τη συνδρομή της Διακλαδικής Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) που λειτουργεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) έγιναν σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης.

Η βάπτιση έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος ο οποίος βρίσκεται στο προαύλιο του ΝΝΑ και παρέστησαν ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτριος Βίτσας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης και ο Αρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης.