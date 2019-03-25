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25.03.2019 08:45

Εθνική επέτειος: Στο Αγαθονήσι ο Τσίπρας – Στη Λήμνο ο Μητσοτάκης

25.03.2019 08:45
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Δύο νησιά του Αιγαίου επέλεξαν ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού το πρωί της Δευτέρας, «μεταβαίνει στο Αγαθονήσι, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του θα παρακολουθήσει την παρέλαση και τις εκδηλώσεις στη Λήμνο, για την οποία ταξίδεψε με αεροπλάνο νωρίς το πρωί.

 

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