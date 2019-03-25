Τσίπρας από Αγαθονήσι: Καμία περιοχή στην πατρίδα μας δεν θα μείνει χωρίς προστασία

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Το μήνυμα ότι δεν υπάρχει γωνία της Ελλάδας που δεν θα υπερασπιστούμε μέσα από την κοινωνική μας πολιτική και μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας σε ομιλία του για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο Αγαθονήσι.

Ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας την χαρά του για την παρουσία του στο Αγαθονήσι. «Δεν μπορούσα να βρω έναν πιο σημαντικό τόπο από το δικό σας ” είπε ο πρωθυπουργός ευχαριστώντας τους ακρίτες για την υποδοχή στο βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων. «Είναι μια μέρα ξεχωριστή. Μια μέρα τιμής και περηφάνιας για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα όπου γης» τόνισε ο κ. Τσίπρας.

«Σήμερα νιώθουμε περηφάνια, για το θάρρος και την ασίγαστη δίψα των προγόνων μας που έβαλαν τη θεμέλια λίθο της εθνικής μας παλιγγενεσίας για να αποτινάξουν το ζυγό του κατακτητή. Νιώθουμε όμως περηφάνια και για τα μεγάλα ιδεώδη της Επανάστασης του 1821. Τις αξίες του Διαφωτισμού που έγιναν ο σπόρος για να καρπίσει το δέντρο της συλλογικής προόδου των λαών σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «είναι και μια μέρα τιμής. Πραγματικής τιμής, που δεν αποτίεται με λόγια, αλλά με πράξεις».

«Μόλις δύο χρόνια πριν τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν βάλει τις βάσεις για ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη εποχή της πατρίδας μας. Ένα κεφάλαιο που ξεκινά από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αξιοπρέπειας. Αναμφίβολα, η ιστορία μας είναι πλούσια και ξακουστή σε όλο τον κόσμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι ζωντανή. Αυτός ο λαός, διαχρονικά, συνάντησε πολλά εμπόδια στο διάβα της ιστορίας. Στη μακρά αυτή διαδρομή, συναντάμε όλα όσα συγκροτούν τη σύγχρονη Ελλάδα.

Τα μεγάλα επιτεύγματα, η οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πρόοδος αλλά και οι δυσκολίες, τα βάσανα, οι κακουχίες. Τα κουβαλάμε όλα. Όλα είναι κομμάτι μας. Η ιστορία μας δεν είναι η καταφυγή μας. Δεν επικαλούμαστε το μεγαλείο της, με νοσταλγία. Είναι η δύναμη μας που κουβαλάμε στην ψυχή μας, η συλλογική μας δύναμη.

Είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζει τη συλλογική του αυτοπεποίθηση ένας λαός που σε κάθε δυσκολία βρήκε τον τρόπο να την υπερβεί. Μέσα από την ενότητα του, τη σκληρή δουλειά και την ομοψυχία, βγήκε πιο δυνατός, πιο ενωμένος, πιο αποφασιστικός για το μέλλον του. Η ιστορία αυτού του τόπου λοιπόν, δεν είναι γραμμένη σε χρόνο αόριστο. Αλλά συνεχίζει να γράφεται, σε χρόνο ενεστώτα, σήμερα, τώρα, που αφήνουμε πίσω μια σκληρή περίοδο και η Ελλάδα σήμερα χτίζει την εθνική της αυτοπεποίθηση. Όχι με κορώνες και λεονταρισμούς. Όχι νοσταλγώντας το παρελθόν αλλά αδράζοντας το μέλλον», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Η πατρίδα μας βγαίνει από μια επώδυνη κρίση που την πλήγωσε, αλλά δεν τη γονάτισε, πιο δυνατοί βγαίνουμε», τόνισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι «περισσότερο από κάθε άλλο ύψιστο καθήκον και πατριωτισμός είναι να ενισχύσουμε την προσπάθεια σας». Ανέφερε δε ότι «ήρθε δασκάλα του νηπιαγωγείου με ένα μόνο μαθητή. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί για όλα τα παιδιά γιατί θέλουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες μα έχουν ίδια δικαιώματα. Πατριωτισμός είναι ότι βλέπατε μόνο τουρκικά κανάλια αλλά φέραμε ελληνικά κανάλια, και μονάδα αφαλάτωσης. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για όλους τους νησιώτες και ιδιαίτερα για τις ακριτικές περιοχές είναι το μεταφορικό ισοδύναμο».

«Θέλω να στείλω το μήνυμα ότι δεν υπάρχει γωνία της Ελλάδα που δεν θα υπερασπιστούμε μέσα από την κοινωνική μας πολιτική και μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις», σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα σήμερα χτίζει την εθνική της αυτοπεποίθηση. Όχι με κορώνες και λεονταρισμούς. Όχι νοσταλγώντας το παρελθόν αλλά αδράζοντας το μέλλον. Η πατρίδα μας βγαίνει από μια επώδυνη κρίση που την πλήγωσε, αλλά δεν τη γονάτισε».

Απευθυνόμενος στην Τουρκία ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρενόχληση που δέχθηκε το ελικόπτερο τύπου Σινούκ που τον μετέφερε στο Αγαθονίση λέγοντας:

«Ερχόμενος παρενοχλήθηκα από τουρκικά αεροσκάφη και ανάγκασαν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινα σε χαμηλούς ελιγμούς με σκοπό άραγε τι;»

«Η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης και συνεργασίας, αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω στους γείτονες, μόνο συνεργασία και συνανάπτυξη και όχι ψευτομαγκιές, με τις οποίες ξοδεύουν κηροζίνη» είπε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Αυτές οι ανόητες ενέργειες δεν έχουν κανένα νόημα. Να ξέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα βρεθεί και στο πιο απομονωμένο μέρος ακόμα και κολυμπώντας. Έχουμε χέρια απλωμένα για διάλογο και συνεννόηση αλλά αν χρειαστεί θα κάνουμε αυτό που έκαναν οι πρόγονοι μας»

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός ανέφερε τον στίχο του Ρήγα Βελεστινλή «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή» και τη ρήση του Διονύσιου Σολωμού «εθνικό είναι το αληθινό» για να προσθέσει «σας προτρέπω από την καρδιά μου να κάνουμε αυτά τα λόγια πράξη. Ο αγώνας για την ελευθερία είναι το υπέρτατο αγαθό».

Μετά την τελετή ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε σκάφος του Λιμενικού και επιβατικό πλοίο, τα οποία βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο Αγαθονήσι.