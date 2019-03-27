TripAdvisor: Στους πέντε κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως ελληνικό νησί

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Ακόμα μια σημαντική διάκριση για την Ελλάδα και τις ομορφιές του τόπου μας. Αυτή τη φορά, το μεγαλύτερο νησί της χώρας μας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αφού κατέκτησε την τέταρτη θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με τα βραβεία Travellers’ Choice του TripAdvisor.

Βάσει ενός αλγορίθμου που αναλύει τις εκατομμύρια κριτικές και βαθμολογίες για ξενοδοχεία, εστιατόρια και αξιοθέατα, τις οποίες υποβάλλουν οι χρήστες του TripAdvisor σε διάστημα ενός έτους, προκύπτουν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για την πλέον γνωστή ταξιδιωτική πλατφόρμα και κάπως έτσι απονέμονται τα βραβεία Travellers’ Choice.

Έτσι, η Η Κρήτη αποδείχθηκε για πολλοστή φορά ισχυρός πόλος έλξης τουριστών, με την ιστοσελίδα TripAdvisor να αναφέρει: «Το νησί της Κρήτης είναι ένα ελληνικό διαμάντι που πλέει στην γαλαζοπράσινη θάλασσα. Οι παραλίες είναι θεϊκές εκτάσεις χρυσαφένιας άμμου και στρογγυλεμένων βότσαλων», ενώ ξεχωριστή αφιέρωση γίνεται στους αρχαιολογικούς χώρους και τις ιστορικές τοποθεσίες της Μεγαλονήσου.

Ακολουθεί ολόκληρη η δεκάδα με τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο για το 2019:

1. Λονδίνο

2. Παρίσι

3. Ρώμη

4. Κρήτη

5. Μπαλί

6. Πουκέτ

7. Βαρκελώνη

8. Κωνσταντινούπολη

9. Μαρακές

10. Ντουμπάι