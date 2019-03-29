Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί νηστίσιμο τυρί με… γάλα!

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Τη διακίνηση τυριού με την επωνυμία “Νηστίσιμο, ιδανικό για vegan”, το οποίο βρέθηκε να περιέχει γάλα διαπίστωσε ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, στο πλαίσιο διερεύνησης επώνυμης καταγγελίας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το γάλα έστω και σε ίχνη συνιστά αλλεργιογόνο παράγοντα και μπορεί να επηρεάσει άτομα με ευαισθησία σε αυτό. Πρόκειται για το προϊόν: “Νηστίσιμο, ιδανικό για vegan, ελληνικής προέλευσης σε συσκευασία προστατευμένης ατμόσφαιρας των 200 γρ., τυρί κομμένο σε φέτες, με κωδικό παραγωγής Lot: 70058.162.65, ημερομηνία παραγωγής: 22/11/2018, ημερομηνία συσκευασίας: 06/03/2019 και ημερομηνία ανάλωσης: 21/08/2019, το οποίο διακινείται από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΔ. ΜΠΡΕΖΑ – ΤΥΡΝΑΒΟΣ.
Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την ανάκληση / απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
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