Πάολα Ρεβενιώτη κατά Δούρου για το Τζέισον Αντιγόνη: Εκμεταλλεύεται τα ΛΟΑΤ θέματα με καραγκιοζιλίκια

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Η ακτιβίστρια, εργάτρια του σεξ, εκδότρια ποιήτρια και πρωτοπόρα του ελληνικού ΛΟΑΤ κινήματος, Πάολα Ρεβενιώτη, στρέφεται κατά της Ρένας Δούρου για την απόφασή της να εντάξει στους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους στον Κεντρικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής του συνδυασμού της «Δύναμη Ζωής», το Τζέισον Αντιγόνη.

«Όχι κυρία Δούρου, δεν θα στηρίξουμε όταν προσπαθείτε να δώσετε πολιτική θέση σε έναν πάμπλουτο άνθρωπο που εκμεταλλεύεται τα ΛΟΑΤ θέματα με καραγκιοζιλίκια μέσα από εκπομπές της Πάνια και άλλων σκουπιδιών για να κάνει την ψωνάρα του», γράφει σε ανάρτησή της στο Facebook η Πάολα Ρεβενιώτη.