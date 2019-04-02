Viral: Μετά την Αντζελα Δημητριου ο Πέτρος Γαϊτάνος στην πασχαλιάτική διαφήμιση του Jumbo (Video)

O Πέτρος Γαϊτάνος είναι ο φετινός πρωταγωνιστής της διαφήμισης του Jumbo για το Πάσχα.

Πώς έχει όμως η υπόθεση; Τον παίρνουν τηλέφωνο για να του προτείνουν να είναι ο πρωταγωνιστής του φετινού πασχαλινού σποτ και εκείνος ζητάει να μάθει τις ιδέες που έχουν στο μυαλό τους. Αρχικά του προτείνουν να υποδυθεί τον Πόντιο Πιλάτο αλλά ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν τη βρίσκει πολύ καλή ιδέα.

Το δεύτερο σενάριο τον θέλει Ιούδα, αλλά και αυτό απορρίπτεται. Στο τρίτο υποδύεται τον εαυτό του, ενώ βρίσκεται στην εκκλησία το βράδυ της Ανάστασης του καίνε τα μαλλιά με μια λαμπάδα.

Ούτε αυτό ευόδωσε για να έρθει τελικά το τελευταίο, το οποίο εν τέλει εγκρίνεται: ο Πέτρος Γαϊτάνος κρατάει ένα λευκό κερί και δηλώνει ότι το νόημα της γιορτής του Πάσχα είναι ακριβώς σ’αυτή την απλότητα.