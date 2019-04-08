«Φωτιά» στο Ιράν από τον Τραμπ: «Τρομοκρατική οργάνωση οι Φρουροί της Επανάστασης»

Οι ΗΠΑ ενέταξαν επίσημα τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων, αφήνοντας να πλανάται το ενδεχόμενο να επιβάλουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει επισήμως τρομοκρατική οργάνωση τον στρατό μιας άλλης χώρας.

Είναι η «πρώτη φορά» που μια οργάνωση «που υπόκειται σε ξένη κυβέρνηση» εντάσσεται στον εν λόγω κατάλογο, επισημαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ένα δελτίο τύπου, όπου προσθέτει ότι αυτό το μέτρο επιτρέπει να αυξηθεί η «πίεση» σε βάρος της Τεχεράνης.

«Οι IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) είναι το πρωταρχικό μέσο της ιρανικής κυβέρνησης να διευθύνει και να διεξάγει την παγκόσμια τρομοκρατική εκστρατεία της» τονίζει ο Ρεπουμπλικάνος στην ανακοίνωση.

Αυτό το μέτρο «χωρίς προηγούμενο», «συνιστά αναγνώριση του γεγονότος ότι το Ιράν δεν είναι μονάχα ένα Κράτος που στηρίζει την τρομοκρατία, αλλά επίσης ότι οι Φρουροί συμμετέχουν ενεργά, χρηματοδοτούν και προωθούν την τρομοκρατία» υπογραμμίζεται στο δελτίο τύπου.

Αυτή η απόφαση «θα αυξήσει σημαντικά την κλίμακα και την άσκηση της μέγιστης πίεσής μας σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος» διευκρινίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας:

«Εάν διατηρείτε σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης, χρηματοδοτείτε την τρομοκρατία».

Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης αφορά και τη δύναμη Κοντς, την επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης, που υποστηρίζει τις συμμαχικές προς το Ιράν δυνάμεις στην περιοχή, όπως τον στρατό του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ή τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο κάλεσε σήμερα όλες τις «επιχειρήσεις και τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο» να κόψουν κάθε οικονομικό δεσμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Απάντηση από το Ιράν: Στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις ο αμερικανικός στρατός στη Μέση Ανατολή

Το ανώτατο συμβούλιο ασφάλειας του Ιράν χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Μέση Ανατολή, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Το ιρανικό συμβούλιο κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι στηρίζει την τρομοκρατία και χαρακτήρισε την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση CENTCOM τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Τζαβάντ Ζαρίφ ζήτησε λίγο νωρίτερα με επιστολή του προς τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί να καταταχθούν οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και το Κέρας της Αφρικής στον κατάλογο των οργανώσεων που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» από την Τεχεράνη.

Το ιρανικό συμβούλιο χαρακτήρισε επικίνδυνη και παράνομη την απόφαση Τραμπ.

Πανηγυρίζει ο Νετανιάχου: “Σε ευχαριστώ καλέ μου φίλε”

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καλωσόρισε την απόφαση των ΗΠΑ να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

«Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε πρόεδρε των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή σου να κατατάξεις τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες θετικά σε ένα ακόμη αίτημά μου, που υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας μου και των χωρών της περιοχής», ανέφερε με tweet του ο Νετανιάχου.

Λίγες ώρες πριν το άνοιγμα της κάλπης στις εκλογές του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, υποστηρικτής επί χρόνια μιας σκληρής στάσης ενάντια στην Τεχεράνη, υποσχέθηκε ότι η χώρα του και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν «να δρουν μαζί ενάντια στο ιρανικό καθεστώς που απειλεί το κράτος του Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ειρήνη στον κόσμο».

ΑΠΕ