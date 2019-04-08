«Ψηφίζει» ελληνικά ομόλογα η JP Morgan

Την προτίμηση του στα ελληνικά ομόλογα υπογραμμίζει ο διαχειριστής κεφαλαίων της JP Morgan Asset Management, βλέποντας αξία στα κρατικά ομόλογα καθώς και τα καλυμμένα των ελληνικών τραπεζών.

«Μας αρέσει το αφήγημα της Ελλάδας και επιπλέον παίρνει κανείς μία απόδοση 350 μονάδων βάσης σε σχέση με αυτή της Γερμανίας, που είναι πολύ ευνοϊκή», δήλωσε ο Iain Stealey, επικεφαλής διεθνών επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της JP Morgan Asset Management, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά ταμεία στον κόσμο.