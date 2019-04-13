Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ τα αβγά στην πόρτα του ψυγείου

Οι περισσότεροι από εμάς βάζουμε τα αβγά στην πόρτα του ψυγείου, κυρίως επειδή εκεί υπάρχουν οι ειδικές θήκες που προορίζονται για τη σωστή αποθήκευσή τους.

Σύμφωνα με την ειδική στη συντήρηση τροφίμων, Vlatka Lake, οι εναλλαγές στη θερμοκρασία που προκαλούνται από το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο του ψυγείου, κάνουν τα αβγά να χαλάνε πιο γρήγορα.

Σύμφωνα με την Vlatka, τα αβγά θα πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο αμέσως μετά την αγορά τους και μάλιστα στο πιο ψυχρό κομμάτι του ψυγείου. Βέβαια, σε πολλές άλλες χώρες αλλά και στην Αμερική συνηθίζουν να αφήνουν τα αβγά σε θερμοκρασία δωματίου.

«Στην περίπτωση των αβγών, υπάρχει πολλές απόψεις σχετικά με το πού πρέπει να τα αποθηκεύουμε με κάποιους να υποστηρίζουν πως πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο και άλλους να υποστηρίζουν πως πρέπει να φυλάσσονται στον πάγκο της κουζίνας», λέει η Lake. «To καλύτερο όμως είναι να τα φυλάμε στο ψυγείο μας, αλλά όχι στις πλαστικές αυγοθήκες που βρίσκουμε συχνά στην πόρτα των ψυγείων» συμπληρώνει.

Πηγή: olivemagazine.gr