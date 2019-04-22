Πέτρος Γαϊτάνος: «Ο Θεός θα κρίνει τους Ράδιο Αρβύλα» (Video)

Το φετινό Πάσχα είναι το πρόσωπο των ημερών, κυρίως λόγω του πρωταγωνιστικού του ρόλου σε μια πολυσυζητημένη διαφήμιση όπου παροτρύνει τους νονούς να αγοράσουν στα βαφτιστήρια τους λαμπάδες, αφού πρώτα έχει υποδυθεί τον Πόντιο Πιλάτο, τον Ιούδα Ισκαριώτη και τον πιστό στην Εκκλησία- με την κυρία που βρίσκεται πίσω του να του καψαλίζει το μαλλί.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος μιλώντας στην Espresso αναφέρθηκε στην απόφασή του να πει το «ναι» στο εν λόγω σποτ και σχολιάζει τις αντιδράσεις του κόσμου, αλλά και την έντονη σάτιρα που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα από τους «Ράδιο Αρβύλα».

Αναφορικά με το τι ήταν αυτό που τον έκανε να δεχτεί να πρωταγωνιστήσει στην εν λόγω διαφήμιση, ο Πέτρος Γαϊτάνος είπε:

«Η πρόταση που είχε γίνει από πέρυσι. Δεν μας προέκυψε και τελικά η διαφήμιση επανήλθε φέτος με μια νέα πρόταση. Μου πρότειναν τρία σενάρια και τελικά επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα. Έψαξα κάθε φράση και έκφραση με κάθε λεπτομέρεια. Τα ψάξαμε μαζί με τους ανθρώπους της διαφημιστικής. Η ιδέα ήταν της εταιρίας και τη βρήκα πολύ εύστοχη και έξυπνη. Δεν σας κρύβω πως ένας από τους σημαντικότερους λόγους που αποφάσισα να κάνω την εν λόγω διαφήμιση ήταν γιατί ήθελα να «χαλαρώσω» περισσότερο η σχέση μου με τον κόσμο. Ήθελα να φανεί πως είμαι ένας άνθρωπος με χιούμορ.

Όσο για τα άλλα δυο σενάρια που του προτάθηκαν, ο Πέτρος Γαϊτάνος δε δέχθηκε να τα αποκαλύψει, αναφέροντας μόνο ότι ήταν λιγότερο ταιριαστά στον ίδιο.

Τι λέει για τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε;

«Δεν ασχολούμαι με αυτά. Έχω αγαθή σκέψη και χαίρομαι σαν παιδί. Πάντα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Κάνω μια προσευχή να τους φωτίσει ο Θεός, όπως όλους μας. Δεν ασχολούμαι με το αν κάποιοι έχουν αντίθετη γνώμη γι’ αυτά που κάνω. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, οι πάντες ήταν πολύ θετικοί και το αντιμετώπισαν καλά. Ο κόσμος το αντιμετωπίζει με πολλή συμπάθεια. Το βρήκε πολύ χαριτωμένο, είναι ενθουσιασμένος.

Απαντώντας, στη σκληρή κριτική που δέχθηκε από τους Ράδιο Αρβύλα ο Πέτρος Γαϊτάνος είπε τα εξής:

«Πραγματικα δεν ασχολούμαι. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του στον χώρο του και για κάποιο λόγο γίνεται. Στην πλάκα και στη σάτιρα το λάθος ξεκινά όταν γίνεται με εμπάθεια. Και στη δική μου περίπτωση, προσβολή θα υπάρξει αν προσβάλουν τα θεία και όχι εμένα.

Ωστόσο, στο τέλος της διαφήμισης ο Πέτρος Γαϊτάνος «μιλά» με τον Θεό κανονίζοντας την αμοιβή για τη διαφήμιση. “Αυτό δε συνιστά προσβολή στα θεία;” τον ρωτά ο δημοσιογράφος για να λάβει την εξής απάντηση:

“Η αλήθεια είναι πως επειδή η κοινωνία μας ζει μέσα στον χαβαλέ δε δίνω σημασία σε αυτά.Ο καθένας αξιώνεται ή απαξιώνεται απέναντι στο άξιο ανάλογα με τις διαθέσεις και το είναι του. Για μένα αυτό είναι σημαντικό. Άλλωστε, όλοι στον Θεό απολογούμαστε”

“Να αποκτήσουμε αυτομεμψία, να βγούμε από το «εγώ» μας, να βάλουμε μέσα μας τον Χριστό και ,εν τέλει, να πράττουμε υπέρ και μόνο της μετάνοιας. Οι γύρω μας να μετανοήσουν, να γυρίσουν στην εκκλησία και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι» είναι τέλος, το μήνυμα του Πέτρου Γαϊτάνη στους συνανθρώπους του, με αφορμή το Πάσχα.