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Με τον αιμοδιψή πρίγκηπα της Βαλαχίας, γνωστό στο παγκόσμιο κοινό ως «κόμη Δράκουλα», παρομοιάζουν οι ειδικοί μια προϊστορική σφήκα που βρέθηκε κλεισμένη μέσα σε κεχριμπάρι.
Ο λόγος για τον χαρακτηρισμό είναι τα δύο τεράστια -για το μέγεθός της- δόντια που η σφήκα με το εντυπωσιακό όνομα Supraserphites draculi έχει στο στόμα της, που μοιάζουν με τους κυνόδοντες του πασίγνωστου βαμπίρ.
Το απολίθωμα του εντόμου έχει προκαλέσει το μεγάλο ενδιαφέρον των επιστημόνων, καθώς το στόμα του έχει ειδική διαμόρφωση ώστε να του επιτρέπει να καταβροχθίζει τη λεία του, καθώς η σφήκα ήταν σαρκοβόρα.
Μάλιστα, οι Ρώσοι και Βρετανοί επιστήμονες που ανακάλυψαν και εξέτασαν το απολίθωμα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για νέο είδος σφήκας που εντάσσεται στην οικογένεια Supraserphites.
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