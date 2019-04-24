Ακυβέρνητο τουρκικό πλοίο κοντά στο Αγαθονήσι

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Ακυβέρνητο, λόγω μηχανικής βλάβης, πλέει στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του Αγαθονησίου, φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και 12 άτομα μέλη πλήρωμα.

Το πλοίο που μεταφέρει ελάσματα αλουμινίου, είχε αναχωρήσει από το Εσκεντερούμ της Τουρκίας για την περιοχή του Τσανάκαλε.

Στο σημείο βρίσκονται δύο πλωτά του λιμενικού, ενώ αναμένεται και πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, για την παροχή τυχόν συνδρομής.