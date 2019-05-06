Κόλαση στον Νίγηρα: Έκρηξη και δεκάδες απανθρακωμένα πτώματα (Photos)

Τουλάχιστον 58 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα από την έκρηξη ενός βυτιοφόρου που μετέφερε βενζίνη, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το διεθνές αεροδρόμιο της Νιαμέι, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών του Νίγηρα.
 
“Ο απολογισμός της έκρηξης είναι 55 νεκροί και 36 τραυματίες. Τα θύματα απανθρακώθηκαν”, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, σε δηλώσεις που έκανε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Άλλοι τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα νοσοκομεία όπου είχαν μεταφερθεί.
 
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το βυτιοφόρο ανατράπηκε πάνω στις γραμμές του τρένου, σε μία από τις εξόδους της πόλης. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαν να μαζέψουν τη βενζίνη που διέρρευσε, όταν σημειώθηκε η έκρηξη. “Ήταν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα όταν βγήκα από το σπίτι μου και είδα το όχημα πεσμένο. Έρχονταν άνθρωποι από παντού για να πάρουν βενζίνη. Μετά, είδα μια φωτιά στο πλάι και όλα τυλίχθηκαν στις φλόγες”, είπε μια γυναίκα.
 
Ένας έμπορος, που επίσης είδε την έκρηξη, είπε ότι είδε πολλούς οδηγούς αυτοκινήτων και άλλους να έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το βυτιοφόρο. “Η φωτιά εμφανίστηκε από το πουθενά και μετά έγινε το μπουμ. Είδα τουλάχιστον 40 νεκρούς”, πρόσθεσε.
Πολλά αυτοκίνητα που κινούνταν ή ήταν σταθμευμένα στον δρομο RN1 κάηκαν επίσης, ενώ ζημιές υπέστησαν και τα γειτονικά σπίτια. Η λειτουργία του αεροδρομίου δεν επηρεάστηκε από το πολύνεκρο δυστύχημα.
 
Ο πρόεδρος του Νίγηρα Μαχαμαντού Ισούφου επισκέφθηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, ενώ ο πρωθυπουργός Μπρίγκι Ραφίνι και ο υπουργός Εσωτερικών Μοχάμεντ Μπαζούμ βρέθηκαν το πρωί στο σημείο όπου έγινε η έκρηξη. Ο Μπαζούμ, μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο της χώρας, εξήγησε ότι το δυστύχημα κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στο γεγονός ότι ένας από τους οδηγούς που σταμάτησαν για να μαζέψουν τη βενζίνη δεν έσβησε τη μηχανή του οχήματός του. “Από μια σπίθα προκλήθηκε η έκρηξη, το ωστικό κύμα ήταν πολύ ισχυρό”, είπε.
Οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, αφού φέρουν εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού.
 
Οι νεκροί έχουν απανθρακωθεί σε σημείο που πολλοί είναι δύσκολο να αναγνωριστούν.
 
Παρόμοια δυστυχήματα έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη Νιγηρία και το Καμερούν, με εκατοντάδες θύματα.
