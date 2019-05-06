Ορκίστηκαν οι νέοι βουλευτές Ράπτη, Παναγιωτόπουλος και Νυφούδης

Τρεις νέοι βουλευτές, δύο από τη ΝΔ και ένας από το Ποτάμι ορκίστηκαν τη Δευτέρα 6 Μαίου, με θρησκευτικό όρκο ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

Πρόκειται για τη Ζωή Ράπτη, τον Πάνο Παναγιωτόπουλο και τον Νίκο Νυφούδη.

Οι τρεις νέοι βουλευτές καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες έδρες των, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ‘Αννας Μισέλ Ασημακοπούλου και Κατερίνας Μάρκου οι οποίοι είχαν παραιτηθεί από το βουλευτικό τους αξίωμα, καθώς θα είναι υποψήφιοι στις ευρωεκλογές της 26ης Μαίου.

Και οι τρεις παραιτηθέντες βουλευτές στις επιστολές τους, σημειώνουν ότι παραμένουν συνεπείς στις ηθικές αρχές και αξίες τους και δεν θα κάνουν χρήση της τροπολογίας, σύμφωνα με την οποία δεν συνιστά ασυμβίβαστο η ιδιότητα του βουλευτή, με την υποψηφιότητα του ευρωβουλευτή.

