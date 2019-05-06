Θρίλερ στη Λάρισα: Εντοπίστηκε πτώμα στον Πηνειό (Photos)

Πτώμα βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον Πηνειό, στο ύψος των Ταμπάκικων.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί και πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Οι πυροσβέστες βρίσκονται στο ύψος του γηπέδου στη συνοικία των Αμπελοκήπων και αναμένεται βάρκα για να πέσει στο ποτάμι για την ανάσυρση της σορού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άτομο που εξαφανίστηκε προ ημερών.