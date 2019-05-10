Κατά μέτωπο επίθεση Λεβέντη σε Κυμπουρόπουλο: Διάλεξε τη ΝΔ γιατί κοίταξε την άνοδό του

«Οι πολιτικοί άνδρες, την ψήφο τη ζητούν από το λαό και όχι από την εθνική αντιπροσωπεία. Εκείνη η ψήφος θα μετρήσει», δήλωσε ο Βασίλης Λεβέντης από το βήμα της Βουλής, μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης ψήφου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ο κ. Λεβέντης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έφερε μέτρα ανακούφισης, αλλά η Ελλάδα έφτασε στην εξαθλίωση.

Όπως σημείωσε «την ίδια στιγμή που δίνετε κάποια χρήματα που είναι υπολογίσιμα για τον πολύ φτωχό γιατί μπορεί να αγοράσει ψωμί, πηγαίνετε σε όλη την Ευρώπη να δείτε κάποιον να δίνει πριν τις εκλογές και πείτε μου. Τι θα πουν οι πολίτες στη Γερμανία; Εκεί δεν αλλάζει ούτε ο εκλογικός νόμος έξι χρόνια πριν τις εκλογές και τον τελευταίο χρόνο απαγορεύεται να γίνει η οποιαδήποτε πρόσληψη».

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Βασίλης Λεβέντης είπε: «Εσείς τι κάνετε εδώ; Διδάσκετε όλη την Ευρώπη πολιτικό ήθος δι΄ αυτού του τρόπου;». Τέλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «τέτοιες κινήσεις δείχνουν πανικό».

Αναφερόμενος στην οικονομία, σημείωσε ότι «η οικονομία πήγε καλά γιατί μαδήσατε όλο τον κόσμο» και συνέχισε λέγοντας: «Θα φύγετε από αυτή τη Βουλή και θα σας συνοδεύει ένα όνειδος για την συμπεριφορά σας» ενώ για τη ΝΔ είπε: «Και η ΝΔ να μη χαίρεται, διότι γυρίζει ο κ. Μητσοτάκης παντού και ευλογεί τα πάντα».

Σχολιάζοντας την εγκληματικότητα μετά και την χθεσινή επίθεση σε μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, ο κ. Λεβέντης δήλωσε: «Η εγκληματικότητα πατάσσεται με τέχνη, δεν γίνεται με συγκρούσεις. Γιατί θυμάστε τον Καλαμπόκα και τον Τεμπονέρα. Και πάλι καλά που είχαμε ένα θύμα τότε».

Συνεχίζοντας ο κ. Λεβέντης είπε πως «αφού οι ίδιοι έχετε διαχειριστεί ανάλογες στιγμές και έχετε επιδείξει αδυναμία πιο πιστευτό γίνεται να πείτε ‘ό,τι μπορούμε να κάνουμε’. Ο λαός θέλει ειλικρίνεια».

Για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, ο Βασίλης Λεβέντης δήλωσε ότι διάλεξε να πάει στη ΝΔ γιατί τώρα έχει ρεύμα, και ρώτησε ρητορικά: «Αλήθεια έχει πειστεί ο κ. Κυμπουρόπουλος, ότι όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνούσε η Δεξιά στήριξε τα άτομα με ειδικές ανάγκες; Να δεχτώ ότι ο κ. Πολάκης φέρθηκε άσχημα. Ήταν σκληρός. Αλλά και ο κ. Κυμπουρόπουλος, με την παιδεία που έχει, πιστεύει ότι η ΝΔ είναι το κόμμα που δικαιώνει τους φτωχούς και τους ανήμπορους; Διάλεξε αυτό το κόμμα γιατί κοίταξε την άνοδό του».

Ο κ. Λεβέντης αναφερόμενος στην «κοτερολογία», αφού σημείωσε ότι «στη δημόσια ζωή πρέπει να είναι είμαστε κοσμοκαλόγεροι», έψεξε και τη ΝΔ και το άλλοτε ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους ότι και τα δικά τους στελέχη έκαναν και κάνουν διακοπές σε κότερα.

Τέλος, επανέλαβε ότι την επομένη των εθνικών εκλογών, θα συνεργαστεί μόνο με όποιον κάνει δημοψήφισμα για το Μακεδονικό.