Στην Αθήνα ο νομπελίστας φυσικός Ζεράρ Μουρού – Καινοτόμες τεχνικές για τον καθαρισμό με λέιζερ των γλυπτών του Παρθενώνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τον θαυμασμό του όχι μόνο για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό αλλά και για το υψηλό επίπεδο των ελληνικών ερευνητικών ομάδων εξέφρασε ο καθηγητής και βραβευμένος με Νομπέλ Φυσικής Ζεράρ Μουρού, ο οποίος μίλησε στο Μουσείο της Ακρόπολης έπειτα από πρόσκληση του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη.

Βραβευμένος το 2018 μαζί με τον Αμερικανό Άρθουρ Ασκιν και την Καναδή Ντόνα Στρίκλαντ για τις έρευνές τους στον τομέα των λέιζερ που επέτρεψαν την ανάπτυξη εργαλείων, ο Ζεράρ Μουρού μίλησε για την ανάπτυξη συστημάτων λέιζερ τελευταίας γενιάς με πολλαπλές ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην ιατρική, τη βιολογία, το περιβάλλον, την κατεργασία υλικών και τη φυσική υψηλών ενεργειών.

Ο Γάλλος φυσικός είχε επισκεφθεί νωρίτερα το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας όπου δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ποιότητα της επιστημονικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο ΙΤΕ, όπου λειτουργεί και η εθνική ερευνητική υποδομή Hellas-CH. Δήλωσε, επίσης, ότι είναι εντυπωσιακή η αύξηση των επενδύσεων για την έρευνα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και, μάλιστα, σε συνθήκες κρίσης.

«Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή, παρά τις πολυάριθμες προσκλήσεις που δέχομαι απ’ όλον τον κόσμο, να βρίσκομαι στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του επί πολλά χρόνια φίλου και συνεργάτη Κώστα Φωτάκη, καθώς η Ελλάδα είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας και των αρχών της επιστήμης και της φιλοσοφίας» επεσήμανε ο καθηγ. Μουρού.

Εμπνευστής και συντονιστής της ευρωπαϊκής υποδομής ELI (ExtremeLightInfrastructure), στην οποία μετέχουν και ελληνικές ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ και του νέου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ανέφερε ότι η υλοποίηση αυτού του έργου συνέβαλε στη βράβευσή του με Νόμπελ.

Το ELI είναι άμεσα συνδεδεμένο στην Ελλάδα με την εθνική ερευνητική υποδομή Hellas-CH, η οποία παρέχει τεχνογνωσία και υπηρεσίες τόσο στην ευρωπαϊκή υποδομή όσο και στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Μέρος του Ηellas-CH είναι και οι εργασίες αποκατάστασης με λέιζερ των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτών της Ακρόπολης.

«Η μεγάλη συνεισφορά του Ζεράρ Μουρού στον τομέα των λέιζερ έχει πολλές πτυχές που τον έφεραν να συνεργαστεί και με εργαστήρια στην Ελλάδα. Το πάθος που έχει για την τέχνη και ιδιαίτερα για την αρχαιολογία μας πρόσφερε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με το Μουσείο της Ακρόπολης εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές για τον καθαρισμό με λέιζερ των γλυπτών του Παρθενώνα» δήλωσε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Kαινοτομίας Kώστας Φωτάκης.

«Σήμερα, μια εποχή κρίσιμης καμπής για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τοπίου, προσωπικότητες όπως ο Ζεράρ Μουρού μπορούν να συνεισφέρουν με το παράδειγμά τους και την κοινωνική ευαισθησία που τους διακρίνει, ώστε η Ευρώπη να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο να γίνει για δεύτερη φορά “Σκοτεινή Ήπειρος”» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ