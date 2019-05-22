Πρωτοφανές σκηνικό: Χούλιγκανς ξυλοκόπησαν γιατρό μέσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας «παίχτηκε» ο δεύτερος γύρος συμπλοκών μεταξύ αντιπάλων ομάδων χούλιγκανς που ξεκίνησε στα Πετράλωνα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όταν ομάδα χούλιγκανς που μετέφεραν στα επείγοντα του νοσοκομείου τραυματία συνοπαδό τους, έπειτα από συμπλοκή στα Πετράλωνα, επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν άγρια ειδικευόμενο γιατρό μέσα στους χώρους του ιδρύματος.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όταν ομάδα νεαρών διακόμισε στο νοσοκομείο που εφημέρευε, έναν 37χρονο με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος.

Επί του περιστατικού επιλήφθηκαν άμεσα οι παριστάμενοι γιατροί και νοσηλευτές, όμως ένα σχόλιο ενός ειδικευόμενου γιατρού φάνηκε πως ενόχλησε την ομάδα των χούλιγκανς, που εισέβαλαν με κράνη και λοστούς στον χώρο των επειγόντων περιστατικών, αρχίζοντας να ξυλοκοπούν ανηλεώς τον άτυχο γιατρό.

Η επίθεση διήρκησε μερικά μόνο δευτερόλεπτα κι είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του εργαζόμενου, ενώ οι δράστες έγιναν «καπνός» πριν φτάσουν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις.

Τέλος, ο τραυματίας 37χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην θωρακοχειρουργική πτέρυγα του νοσοκομείου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τους αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ώστε να προχωρήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

