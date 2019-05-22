search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 03:42
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2019 16:24

Πρωτοφανές σκηνικό: Χούλιγκανς ξυλοκόπησαν γιατρό μέσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

22.05.2019 16:24
Πρωτοφανές σκηνικό: Χούλιγκανς ξυλοκόπησαν γιατρό μέσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας - Media

 

Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας «παίχτηκε» ο δεύτερος γύρος συμπλοκών μεταξύ αντιπάλων ομάδων χούλιγκανς που ξεκίνησε στα Πετράλωνα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όταν ομάδα χούλιγκανς που μετέφεραν στα επείγοντα του νοσοκομείου τραυματία συνοπαδό τους, έπειτα από συμπλοκή στα Πετράλωνα, επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν άγρια ειδικευόμενο γιατρό μέσα στους χώρους του ιδρύματος.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όταν ομάδα νεαρών διακόμισε στο νοσοκομείο που εφημέρευε, έναν 37χρονο με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος.

Επί του περιστατικού επιλήφθηκαν άμεσα οι παριστάμενοι γιατροί και νοσηλευτές, όμως ένα σχόλιο ενός ειδικευόμενου γιατρού φάνηκε πως ενόχλησε την ομάδα των χούλιγκανς, που εισέβαλαν με κράνη και λοστούς στον χώρο των επειγόντων περιστατικών, αρχίζοντας να ξυλοκοπούν ανηλεώς τον άτυχο γιατρό.

Η επίθεση διήρκησε μερικά μόνο δευτερόλεπτα κι είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του εργαζόμενου, ενώ οι δράστες έγιναν «καπνός» πριν φτάσουν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις.

Τέλος, ο τραυματίας 37χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην θωρακοχειρουργική πτέρυγα του νοσοκομείου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τους αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ώστε να προχωρήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: gazzetta

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polemos iran israil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

nigeria ekklisia
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Hormuz
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

tsipras_chatzinikolaou_0304_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
polemos iran israil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

1 / 3