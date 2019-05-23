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23.05.2019 08:51

Μαθητές έριξαν ούρα και σπέρμα στις κρέπες των καθηγητών κατά τη διάρκεια διαγωνισμού μαγειρικής (Video)

23.05.2019 08:51
Μαθητές έριξαν ούρα και σπέρμα στις κρέπες των καθηγητών κατά τη διάρκεια διαγωνισμού μαγειρικής (Video) - Media

 

Οι φήμες λένε πως κάποιοι καθηγητές όταν δοκίμασαν τις κρέπες που τους πρόσφεραν οι μαθητές τους κατά τη διάρκεια διαγωνισμού μαγειρικής που έγινε σε γυμνάσιο του Οχάιο, κούνησαν καταφατικά το κεφάλι τους και μονολόγησαν μπουκωμένοι ότι το φαγητό είναι εξαίσιο.

Όταν όμως μια καθηγήτρια άνοιξε την κρέπα της και είδε τι είχε μέσα άρχισε να ουρλιάζει. Οι κρέπες είχαν ούρα και σπέρμα από μαθητές που το έβαλαν μέσα την ώρα που έφτιαχναν το φαγητό για να εκδικηθούν τους καθηγητές τους.

Οι καθηγητές έτρεξαν αμέσως προς την τουαλέτα ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν εμετό έξω στο προαύλιο. ο περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη στο Hyatts Middle School, κατά την διάρκεια του μαθήματος Global Gourmet, το οποίο περιελάμβανε και διαγωνισμό μαγειρικής.

Και σα να μην έφτανε αυτό οι μαθητές ανέβασαν στο διαδίκτυο το βίντεο που τους κατέγραφε να ρίχνουν τις ακαθαρσίες στις κρέπες.

Η αστυνομία συνέλαβε τους πρωτεργάτες μαθητές μάγειρους, εναντίον τον οποίων η εισαγγελία θα ασκήσει κατηγορίες και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα αφού το περιστατικό συνέβη σε σχολείο και μάλιστα εναντίον καθηγητών

 

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