Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι φήμες λένε πως κάποιοι καθηγητές όταν δοκίμασαν τις κρέπες που τους πρόσφεραν οι μαθητές τους κατά τη διάρκεια διαγωνισμού μαγειρικής που έγινε σε γυμνάσιο του Οχάιο, κούνησαν καταφατικά το κεφάλι τους και μονολόγησαν μπουκωμένοι ότι το φαγητό είναι εξαίσιο.

Όταν όμως μια καθηγήτρια άνοιξε την κρέπα της και είδε τι είχε μέσα άρχισε να ουρλιάζει. Οι κρέπες είχαν ούρα και σπέρμα από μαθητές που το έβαλαν μέσα την ώρα που έφτιαχναν το φαγητό για να εκδικηθούν τους καθηγητές τους.

Οι καθηγητές έτρεξαν αμέσως προς την τουαλέτα ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν εμετό έξω στο προαύλιο. ο περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη στο Hyatts Middle School, κατά την διάρκεια του μαθήματος Global Gourmet, το οποίο περιελάμβανε και διαγωνισμό μαγειρικής.

Και σα να μην έφτανε αυτό οι μαθητές ανέβασαν στο διαδίκτυο το βίντεο που τους κατέγραφε να ρίχνουν τις ακαθαρσίες στις κρέπες.

Η αστυνομία συνέλαβε τους πρωτεργάτες μαθητές μάγειρους, εναντίον τον οποίων η εισαγγελία θα ασκήσει κατηγορίες και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα αφού το περιστατικό συνέβη σε σχολείο και μάλιστα εναντίον καθηγητών