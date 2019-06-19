«Μόνα Λίζα: Πέρα απ’ τον Καθρέφτη», μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας στο Λούβρο (Photo)

Οι επισκέπτες της έκθεσης για τον Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Λούβρο, αυτό το φθινόπωρο, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τη «Μόνα Λίζα» ως μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας. Το πρότζεκτ -με την επωνυμία «Μόνα Λίζα: Πέρα απ’ τον Καθρέφτη» και το οποίο θα εκτίθεται από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 24 Φεβρουαρίου του 2020- είναι η πρώτη δουλειά εικονικής πραγματικότητας του διάσημου μουσείου, σηματοδοτώντας τα 500 χρόνια από τον θάνατο του αναγεννησιακού πολυμαθούς.

Οι επιμελητές της έκθεσης συνεργάστηκαν με την εταιρεία HTC Vive Arts (θυγατρική της HTC Electronics). Η εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, βασισμένη σε καινούργια έρευνα, ρίχνει φως στις τεχνικές του Φλωρεντινού και εστιάζει επίσης στην ταυτότητα του μοντέλου, θέμα το οποίο προκάλεσε πολλές συζητήσεις και διχογνωμίες στο διάβα των αιώνων. Θα είναι επίσης διαθέσιμη σε εκδοχή για οικιακή «κατανάλωση», μετά από ηλεκτρονική εγγραφή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «οι επισκέπτες θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να βυθιστούν στο κόσμο του πιο εμβληματικού έργου ζωγραφικής στον κόσμο, πηγαίνοντας πίσω απ’ τον καθρέφτη για να αποκτήσουν πρόσβαση στο συναρπαστικό πορτρέτο, εκ του σύνεγγυς, με έναν τελείως καινούργιο τρόπο που σε αλλάζει».

Ακόμη δεν είναι σαφές κατά πόσον στην έκθεση θα συμπεριληφθεί ο πίνακας «Salvator Mundi», ο οποίος πωλήθηκε ως έργο του ντα Βίντσι το 2017 στου Christie’s στη Νέα Υόρκη αντί 450 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκπρόσωπος Τύπου του Λούβρου λέει ότι «δεν υπάρχει τίποτα νεότερο για αυτό το θέμα: το Μουσείο του Λούβρου ζήτησε τον πίνακα για την έκθεση και περιμένει απάντηση από τον ιδιοκτήτη του».

Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται οι πέντε πίνακες του ντα Βίντσι που ανήκουν στις συλλογές του Λούβρου και σύμφωνα με τον ιστότοπο του μουσείου «η 500στή επέτειος του θανάτου του Ιταλού μαιτρ είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Λούβρο να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα 14 με 17 έργα τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποδίδονται στον Λεονάρντο για να συναντήσουν τους πέντε μεγάλους πίνακες του που βρίσκονται στο παρισινό μουσείο».

