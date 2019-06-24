Και όμως το κατεψυγμένο σπέρμα διατηρεί τη ζωτικότητά του ακόμη και στο διάστημα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι οραματιστές δισεκατομμυριούχοι όπως ο Ίλον Μασκ της Space X και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon που ονειρεύονται αποικίες στον ‘Αρη, καθώς επίσης σε άλλους πλανήτες και δορυφόρους, ως διέξοδο από τα προβλήματα του πλανήτη μας, θα χαρούν μαθαίνοντας ότι το κατεψυγμένο ανθρώπινο σπέρμα διατηρεί σχεδόν κανονικά την κινητικότητα και ζωτικότητά του στο διάστημα, όπως και στη Γη.

Αυτό επιβεβαιώνει μια νέα μικρή ισπανική επιστημονική έρευνα, η οποία εξέθεσε δείγματα κατεψυγμένου σπέρματος σε συνθήκες μικροβαρύτητας και διαπίστωσε ότι τα σπερματοζώαρια δεν… χαμπάριασαν. Το πείραμα ανοίγει το δρόμο, ώστε πληρώματα μόνο γυναικών αστροναυτών να μπορούν μελλοντικά να αναπαράγουν στο διάστημα, χωρίς να χρειάζεται η παρουσία ανδρών, χάρη στην ύπαρξη διαστημικών τραπεζών σπέρματος που θα περιέχουν κατεψυγμένο σπέρμα από τη Γη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Μονσερά Μποαδά της κλινικής γονιμότητας Daexus και του Πολυτεχνείου της Βαρκελώνης, έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας στη Βιέννη. Όπως είπαν, η έλλειψη διαφορών ανάμεσα στο κατεψυγμένο σπέρμα σε συνθήκες μικροβαρύτητας και στο σπέρμα στις κανονικές συνθήκες βαρύτητας της Γης «ανοίγει δυνατότητες για ασφαλή μεταφορά σπερματοζωαρίων στο διάστημα και για δημιουργία μιας τράπεζας ανθρώπινου σπέρματος έξω από τη Γη».

Ενώ η έλλειψη βαρύτητας επιδρά αρνητικά στο καρδιαγγειακό, στο μυοσκελετικό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα, κάτι που έχει διαπιστωθεί στις διαστημικές πτήσεις, ελάχιστα πράγματα έως τώρα είναι γνωστά για το πώς το διάστημα επηρεάζει το σπέρμα και τα ωάρια. Μερικές μελέτες έχουν δείξει σημαντική μείωση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων σε φρέσκα δείγματα, αλλά η νέα έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν ισχύει, αν το σπέρμα μεταφερθεί κατεψυγμένο στο διάστημα.

Τα πειράματα με κατεψυγμένο σπέρμα που εκτέθηκε σε μικροβαρύτητα για μικρά χρονικά διαστήματα (οκτώ δευτερολέπτων κάθε φορά), έδειξαν ότι δεν επηρεάστηκε σχεδόν καθόλου η πυκνότητα του, η κινητικότητα και ζωτικότητα του, ούτε η μορφολογία του. Θα πρέπει να γίνουν όμως περισσότερα πειράματα με μεγαλύτερα δείγματα σπέρματος που θα εκτεθούν σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας για περισσότερο χρόνο.

«Αν ο αριθμός των διαστημικών αποστολών αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και αυτές είναι μεγαλύτερης διάρκειας, είναι σημαντικό να μελετήσουμε τις επιπτώσεις της μακρόχρονης έκθεσης του σπέρματος στο διάστημα. Πάντως δεν είναι παράλογο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη δυνατότητα αναπαραγωγής πέρα από τη Γη», δήλωσε η δρ Μποαδά.

Η ακτινοβολία του διαστήματος κάνει ζημιά στην ποιότητα και βιωσιμότητα των φρέσκων σπερματοζωαρίων, περισσότερο από ό,τι των κατεψυγμένων.

Ο επικεφαλής της NASA Τζιμ Μπριντεστάιν έχει δηλώσει ότι ο πρώτος άνθρωπος που θα περπατήσει στον ‘Αρη, θα είναι πιθανώς γυναίκα. Οι ΗΠΑ έχουν θέσει ως στόχο της δημιουργίας αποικίας στον «κόκκινο» πλανήτη έως το 2033 και πολύ νωρίτερα, το 2024, μιας μόνιμης βάσης στη Σελήνη.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, η NASA εξετάζει την πιθανότητα να στείλει στο διάστημα μόνο ανδρικές ή μόνο γυναικείες αποστολές και όχι μικτές, επειδή οι τελευταίες έχουν μικρότερη συνοχή μεταξύ τους. Αν μια αποκλειστικά γυναικεία αποστολή μπορούσε να αναπαραχθεί στο διάστημα, αυτό θα ήταν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα.