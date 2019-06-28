Γι’ αυτό δεν πρέπει να κοιμάστε με ανεμιστήρα ανοικτό

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Η αλήθεια είναι πως κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, υπάρχουν νύχτες που είναι ανυπόφορες, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Για τον λόγο αυτό, πολλοί καταφεύγουν στην λύση του air condition, αλλά και των ανεμιστήρων. Όμως, οι τελευταίοι είναι επικίνδυνοι για την υγεία μας.

Ο σημαντικότερος λόγος έχει να κάνει με την σκόνη και την γύρη που σηκώνουν οι ανεμιστήρες. Έτσι, αν κάποιος έχει προβλήματα στην αναπνοή ή άσθμα, θα πρέπει άμεσα να σταματήσει την χρησιμοποίηση, μια και θα εισπνέει όλο το βράδυ την σκόνη και την γύρη που υπάρχει στο δωμάτιο.

Παράλληλα, ο ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, ειδικά σε όσους φορούν φακούς επαφής κατά τη διάρκεια της νύκτας. Μάλιστα, μερικοί κοιμούνται με τα μάτια εν μέρει ανοικτά, κάτι που κάνει ακόμα πιο πιθανό το σενάριο του ερεθισμού.

Τέλος, η συνεχή ροή του αέρα που προσφέρει ο ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στους μυς. Αν έχετε ξυπνήσει με πόνους στην πλάτη και τον σβέρκο, ίσως το φταίξιμο να προέρχεται από την χρήση των συγκεκριμένων συσκευών.

Πηγή: dokari.gr