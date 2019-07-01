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01.07.2019 18:10

Κρήτη: Καρέ-καρέ η στιγμή που ναυαγοσώστης σώζει τουρίστρια από μανιασμένα κύματα (Video)

01.07.2019 18:10
Κρήτη: Καρέ-καρέ η στιγμή που ναυαγοσώστης σώζει τουρίστρια από μανιασμένα κύματα (Video) - Media

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Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην Κρήτη την Κυριακή είχαν ως αποτέλεσμα και την ύπαρξη έντονων κυματισμών, καθιστώντας το μπάνιο στην θάλασσα, αν μη τι άλλο μία άκρως επικίνδυνη περίπτωση.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, εφιαλτικές στιγμές έζησαν κολυμβητές στην παραλία των Μαλίων.

Ώρα 12 το μεσημέρι και τα μεγάλα κύματα σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και τα υπόγεια ρεύματα αποδείχτηκαν «εχθρός» για την ζωή μίας 31χρονης Ρωσίδας τουρίστριας που παρασύρθηκε από τα νερά και ενώ τα κύματα την έσπρωχναν προς τα μέσα, για εκείνη ήταν αδύνατο εκείνη να βγει προς τα έξω.

Σωτήρια αποδείχτηκε η παρέμβαση ναυαγοσώστης από την Ναυαγοσωστική Σχολή Κρήτης «Ωκεανίς» που με κίνδυνο και της δικής του ζωής κατάφερε να βγάλει σώα την αλλοδαπή του τουρίστρια έχοντας και η ίδια υποστεί ισχυρό σοκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο σημείο νωρίτερα ο ίδιος ναυαγοσώστης είχε ανασύρει ακόμα έναν 60χρονο τουρίστα , ενώ στις 15:00 μια παρέα Άγγλων που παρασύρθηκε από τα ρεύματα, με την βοήθεια των ναυαγοσωστών μας :Τάκη Μαλεζά , Αλέξανδρο Παυλίδη, Σταμαθουδάκη Γιάννη κατάφεραν να βγάλουν έξω τους τρεις 18χρονους Άγγλους .

Το βίντεο από την στιγμής της διάσωσης από την συγκεκριμένη περιοχή είναι άκρως ενδεικτικό της επικίνδυνης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί για τα δύο άτομα στην θαλάσσια περιοχή των Μαλίων.

Ωκεανίς: Λίγο έλειψε να θρηνήσουμε θύματα

Αναλυτικά η ανάρτηση από την «Ωκεανίς»: «Λίγο έλειψε να θρηνήσουμε θύματα σήμερα, καθώς οι μεγάλοι άνεμοι και τα υπόγεια ρεύματα έκαναν αρκετά επικίνδυνα τα νερά στο νησί μας.

Εκεί όμως ήταν οι ναυαγοσώστες της Ωκεανίς που για ακόμα μια φορά έκαναν το καθήκον τους.

Ώρα 12:00 τα μποφόρ ήταν 8 στην παραλία των Μαλίων, έτσι μια 31χρονη Ρωσίδα τουρίστρια παρασύρθηκε εύκολα από τα νερά και δεν μπορούσε να βγει έξω, ενώ τα κύματα ήταν αρκετά μεγάλα και την «καταπίναν» .Στο σημείο εκείνο ο ναυαγοσώστης της Ωκεανίς , Παυλίδης Αλέξανδρος έσπευσε και με κίνδυνο και της ίδιας του της ζωής έβγαλε έξω την 31χρονη, σώα και αβλαβή .

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο σημείο νωρίτερα ο ίδιος ναυαγοσώστης είχε ανασύρει ακόμα έναν 60χρονο τουρίστα , ενώ στις 15:00 μια παρέα Άγγλων που παρασύρθηκε από τα ρεύματα, με την βοήθεια των ναυαγοσωστών μας :Τάκη Μαλεζά , Αλέξανδρο Παυλίδη, Σταμαθουδάκη Γιάννη κατάφεραν να βγάλουν έξω τους τρεις 18χρονους Άγγλους .

Στην Ωκεανίς είναι μέλημα μας η ασφάλεια των λουομένων‼».

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