Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός άνδρας σε beach bar

Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 65 ετών, σε γνωστό beach bar της Νέας Ηράκλειας Χαλκιδικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας υπέστη ανακοπή και έχασε τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Thestival, στο σημείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, δεν κατάφερε να τον επαναφέρει. Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης.