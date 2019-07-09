Ναυαγοσωστική Ακαδημία: 88 πνιγμοί το 2018, σχεδόν όλοι σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστες

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Ο διευθυντής της ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας καταγγέλλει ότι υπάρχουν δήμοι που παρότι εισπράττουν χρήματα από ξαπλώστρες και ομπρέλες, δε διαθέτουν ναυαγοσωστική βοήθεια στις ακτές.

Συνολικά 88 άνθρωποι πνίγηκαν πέρυσι, εκ των οποίων μόνο 6 σημειώθηκαν σε παραλίες που είχαν ναυαγοσώστη, τόνισε στο ραδιόφωνο News 24/7 στους 88,6 ο διευθυντής της ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Δημήτρης Γιοβανίδης.

Κατήγγειλε μάλιστα ότι υπάρχουν δήμοι που παρότι εισπράττουν χρήματα από ξαπλώστρες και ομπρέλες, δε διαθέτουν ναυαγοσωστική βοήθεια στις ακτές.

Πρόσθεσε δε, ότι πλέον οι άνθρωποι που επιλέγουν να γίνουν ναυαγοσώστες αμείβονται με 1.200 ευρώ ενώ τους δίνεται η δυναντότητα να ενταχθούν στον ΟΑΕΔ όταν δεν εργάζονται.