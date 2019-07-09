Πάολα Ρεβενιώτη: Ο Κασιδιάρης τρέμει να βγει από το σπίτι του – Φοβάται ότι θα τον πλακώσουν στο ξύλο

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Στον φόβο του Ηλία Κασιδιάρη αναφέρεται μέσω ανάρτησή της στο Facebook η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΜέΡΑ25, Πάολα Ρεβενιώτη.
Μετά την έξοδο της Χρυσής Αυγής από τη Βουλή, ο πρώην βουλευτής φέρεται να είναι τρομοκρατημένος να κυκλοφορήσει έξω από το σπίτι του.
«Καλημέρα, έμαθα από αξιόπιστη πηγή ότι ο Κασιδιάρης τρέμει να βγει από το σπίτι του, να κυκλοφορήσει έξω, μην τον πλακώσουν στο ξύλο για όσα έχει κάνει και πλέον δεν έχει προστασία να τον φυλάνε. Στο λαγούμι κρύψου ποντικέ», έγραψε η Πάολα Ρεβενιώτη.
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