Το «μαγικό» για να κάνετε τον ανεμιστήρα να σας δροσίζει σαν air condition

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O καύσωνας έχει φθάσει και όλοι θέλουμε να έχουμε δροσιά μέσα στο σπίτι. Δείτε δύο εύκολα τρικ που μπορούν να «βοηθήσουν» τον ανεμιστήρα σας να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά. Ακολουθώντας τα θα μπορείτε να κλείσετε για λίγες ώρες το κλιματιστικό που καίει, συνήθως, περισσότερο ρεύμα.

Τρικ Νο1: Βάλτε τον ανεμιστήρα στο σωστό σημείο. Για να δροσιστεί το δωμάτιό σας δεν αρκεί να πατήσετε απλά το κουμπί του ανεμιστήρα ώστε αυτός να ξεκινήσει να λειτουργεί. Έχει μεγάλη σημασία σε ποιο σημείο του δωματίου θα τοποθετήσετε τον ανεμιστήρα σας, μια πληροφορία που ο περισσότερος κόσμος αγνοεί.

Βάλτε τον ανεμιστήρα να «κοιτάει» προς το παράθυρο. Ιδανικά καλό θα ήταν πίσω από τον ανεμιστήρα να υπάρχει ανοιχτή πόρτα ή κάποιο άλλο παράθυρο ώστε να δημιουργείται ρεύμα. Με αυτό το τρικ ο ανεμιστήρας σπρώχνει τον ζεστό αέρα προς τα έξω, βάζοντας δροσερό αέρα στο δωμάτιο και βοηθώντας το ρεύμα που δημιουργείται να μπει σε όλο τον χώρο. Αφήστε τον ανεμιστήρα σας να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και σε αυτή τη θέση για 5 λεπτά τουλάχιστον, ώστε να μπορέσετε να δείτε κάποια σημαντική διαφορά στη θερμοκρασία του δωματίου.

Tip Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή μπορεί αυτό το τρικ να μην δημιουργήσει τεράστια διαφορά στη θερμοκρασία του δωματίου σας. Γι’αυτό δοκιμάστε το καλύτερα τις ώρες που ο ήλιος έχει πέσει ή πριν το μεσημέρι.

Προσοχή Μην βάζετε τον ανεμιστήρα μπροστά από παράθυρο με τα πτερύγια προς το εσωτερικό του δωματίου γιατί έτσι το δωμάτιο δεν δροσίζεται αρκετά και ο ανεμιστήρας χάνει μεγάλο μέρος της αποδοτικότητάς του.

Τρικ Νο2: Προσθέστε παγάκια μπροστά από τον ανεμιστήρα. Αν η διάταξη του δωματίου σας δεν βοηθάει ώστε να εφαρμόσετε το προηγούμενο τρικ, τότε απλά πάρτε ένα μεταλλικό μπολ (το μέταλλο διατηρεί πιο πολλή ώρα τη χαμηλή θερμοκρασία του πάγου) και γεμίστε το με παγάκια. Τοποθετήστε το μπολ μπροστά από τον ανεμιστήρα ώστε αυτός να «φυσάει» τον αέρα πάνω στα παγάκια. Αν χρειαστεί τοποθετήστε κάποια πετσέτα ή ένα περιοδικό κάτω από το μπολ ώστε να του δώσετε κλίση και να είναι πιο άμεση η επαφή με τον ανεμιστήρα. Με αυτόν τον τρόπο όλο το δωμάτιο θα δροσιστεί πολύ καλύτερα.

Πηγή: spirossoulis.com