ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:32
12.07.2019 18:47

Ζάχαρη καρύδας: Γιατί είναι καλύτερη επιλογή από την λευκή ζάχαρη

12.07.2019 18:47
Ζάχαρη καρύδας: Γιατί είναι καλύτερη επιλογή από την λευκή ζάχαρη - Media

 

Η ζάχαρη καρύδας είναι μια γευστική και υγιεινή εναλλακτική, αν και η κατανάλωσή της συνίσταται να γίνεται με μέτρο.

Η ζάχαρη καρύδας προέρχεται από τα άνθη του φοινικόδεντρου και η παραγωγή της γίνεται έπειτα από φυσική διαδικασία δύο σταδίων.

Ο χυμός των άνθεων συλλέγεται σε δοχεία και θερμαίνεται έως ότου εξατμιστεί το μεγαλύτερο μέρος των υγρών τους. Από την διεργασία αυτή παραμείνει μια παχιά πάστα η οποία στερεοποιείται και κονιοποιείται σε κόκκους μικρότερου μεγέθους και πιο μεταβλητούς από εκείνους της λευκής ζάχαρης.

Η ζάχαρη καρύδας, εν αντιθέσει με την λευκή που περιέχει «κενές θερμίδες», δεν έχει υποστεί υψηλή επεξεργασία και διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά της, τα μέταλλα, το ασβέστιο, τον σίδηρο, το κάλιο και τον ψευδάργυρο.

Είναι πλούσια σε βιταμίνες Β1, Β2, Β3 και Β6, οι οποίες βοηθούν στην καταπολέμηση του στρες και την τόνωση της ενέργειας, καθώς και λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, όπως το γλουταμινικό οξύ, που βοηθάει τις μεταβολικές λειτουργίες του σώματος.

Περιέχει επίσης πολυφαινόλες, φλαβονοειδή και ανθοκυανίνες, συστατικά που μειώνουν τα επίπεδα φλεγμονής στο αίμα και «ρίχνουν» τις τιμές της χοληστερόλης.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών Τροφίμων και Διατροφής (FNRI), τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται σε διπλάσιες ποσότητες συγκριτικά με την λευκή ζάχαρη.

Η ζάχαρη καρύδας, πέραν του ότι είναι προϊόν υψηλής θρεπτικής αξίας, έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη (350) από την κρυσταλλική ζάχαρη (500), που σημαίνει ότι η κατανάλωσή της δεν δημιουργεί αισθήματα λήθαργου, πείνας και ευερεθιστότητας.

Σημειώνεται ωστόσο ότι τα φυσικά γλυκαντικά, όπως είναι η ζάχαρη καρύδας, το σιρόπι σφενδάμου ή η μελάσα, μπορεί να αποτελούν υγιεινή επιλογή αλλά πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο καθώς δεν παύουν να αποτελούν πηγές ζάχαρης.

Το κλειδί για μια ισορροπημένη διατροφή είναι να κάνετε υγιεινές επιλογές και να γνωρίζετε τις θρεπτικές ιδιότητες των τροφών. Μόλις συνειδητοποιήσετε πόσες γευστικές και υγιεινές εναλλακτικές έχετε στην διάθεση σας, θα δείτε ότι τα γεύματα και τα σνακ που επιλέγετε είναι αμέτρητα. Μην ξεχνάτε ότι η διατήρηση του φυσιολογικού βάρους και η βελτίωση της υγείας δεν συνεπάγεται απαραίτητα να αποκλείσετε τις αγαπημένες σας λιχουδιές. Απλώς θα τις προσαρμόσετε σε πιο υγιεινά πλαίσια.

Πηγή: onmed.gr

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:31
polemos_stoixima_2603_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος και στοιχηματικές εταιρείες: Οι ΗΠΑ παίρνουν μέτρα για να αποφευχθούν παράνομα κέρδη από εσωτερική πληροφόρηση

Ursula Andress
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία κατάσχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατ. ευρώ – Αγοράστηκαν με χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από την Ούρσουλα Άντρες

ilikiomeni-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της

1 / 3