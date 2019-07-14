Πηνειός: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα – Βρέθηκε στις όχθες του ποταμού

Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε, λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής, στον Πηνειό ποταμό.

Η σορός εντοπίστηκε στην περιοχή του δήμου Τεμπών, κοντά στο χωριό Ιτέα.

Άντρες της 8ης ΕΜΑΚ επιχείρησαν με βάρκα και ανέσυραν από τα νερά τη σορό της γυναίκας, ενώ στο σημείο έσπευσε και αστυνομική δύναμη.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα καταγόταν από παρακείμενο χωριό.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το πώς βρέθηκε στο νερό κι έχασε τη ζωή της.

