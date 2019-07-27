27.07.2019 16:37

Πανικός στη Νέα Αγχίαλο: Παρακολουθούσε …τον πνιγμό του από την παραλία! – Σκηνές αλλοφροσύνης, λουόμενοι τραβούσαν τα μαλλιά τους

27.07.2019 16:37
Στιγμές αλλοφροσύνης σε παραλία της Ν. Αγχιάλου για …πνιγμένο που βρισκόταν στην ακτή. Περιστατικό που εξελίχθηκε για γέλια και για κλάματα κλήθηκαν να χειριστούν την Παρασκευή λιμενικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον αυξημένο συναγερμό στο Λιμεναρχείο και στο ΕΚΑΒ προκάλεσε αργά το απόγευμα κλήση, σύμφωνα με την οποία «παιδάκι πνίγηκε στη Νέα Αγχίαλο».

Το τηλεφώνημα πανικού, το οποίο αφορούσε σε ένα μικρό παιδί που είχε χάσει τη ζωή του από πνιγμό, προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση. Προς το σημείο του δηλωθέντος συμβάντος, στην παραλία της Νέας Αγχιάλου μπροστά από το γήπεδο, κινήθηκαν εσπευσμένα άντρες του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Στο σημείο της παραλίας, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, βρίσκονται μεγάλες οικογένειες αθιγγάνων τις ημέρες της ζέστης, αναζητώντας δροσιά. Κάτοικοι είδαν κατά δεκάδες τους αθίγγανους να ψάχνουν μέσα στη θάλασσα το πνιγμένο παιδί… Ετρεχαν αλλόφρονες πάνω – κάτω, τραβώντας τα μαλλιά τους για τη συμφορά που τους είχε βρει. Ηταν τόσος ο πανικός τους, οι φωνές και ο θρήνος που σήκωσαν την περιοχή στο πόδι.

Τελικά, ευτυχώς, αποδείχθηκε ότι το παιδί που αναζητούσαν ως πνιγμένο ήταν ένας από τους 23χρονους της πολυπληθούς παρέας. Ηταν αδύνατον δε να είχε πνιγεί, καθώς ούτε που είχε βουτήξει στη θάλασσα. Τον πανικό έσπειρε ένας από τους φίλους του, ο οποίος νόμιζε ότι ο 23χρονος, δηλαδή το «παιδί», είχε βουτήξει μαζί του για δροσιά. Όταν κοίταξε γύρω του δεν τον είδε πουθενά και άρχισε να φωνάζει «πνίγηκε – πνίγηκε»…

Η ταραχή διαδόθηκε ακαριαία σε όλους στην παραλία. Ο δε 23χρονος παρακολούθησε και εκείνος τον… πνιγμό του από την ακτή! Ολοι πήραν ανάσα που τελικά τίποτε κακό δεν είχε συμβεί και η καλοκαιρινή σιέστα στην παραλία συνεχίστηκε, ενώ λιμενικοί και διασώστες επέστρεψαν στις βάσεις τους, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν μια ακόμη λαχτάρα που έζησαν, ευτυχώς όμως με αίσιο τέλος.

Πηγή: taxydromos

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 22:09
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Γονείς χρησιμοποίησαν το Panic Button για να προστατευτούν από τον ναρκομανή γιο τους

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για το ιταλικό δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση: Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας

zoi konstantopoulou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Kατήγγειλε τις συνθήκες της δίκης για τα Τέμπη η Κωνσταντοπούλου, ζητώντας παραίτηση Φλωρίδη – Κυρανάκης: «Eίστε αυταρχική νάρκισσος»

1 / 3