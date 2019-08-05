Εικόνες που σοκάρουν – «Στέρεψε» ο Πηνειός (video)

Ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της χώρας μας, για μερικά χιλιόμετρα στερεύει στην περιοχή των Τρικάλων

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr η ροή του ποταμού διακόπτεται λίγο μετά την Καλαμπάκα προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες άρδευσης των χιλιάδων στρεμμάτων του Θεσσαλικού κάμπου.

Έτσι καταγράφονται εικόνες σαν αυτές στο ύψος του Διαλεχτού όπου τους χειμερινούς μήνες τα νερά είναι ιδιαίτερα ορμητικά δημιουργώντας και φυσικούς καταρράκτες. Το ποτάμι ξαναβρίσκει τα… νερά του λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω όπου στην κοίτη του χύνονται παραπόταμοι δίνοντάς του την ομορφιά που έχουμε συνηθίσει.