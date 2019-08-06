search
06.08.2019 15:34

Αίτηση για πτώχευση από το ναυπηγείο που δημιούργησε τον Τιτανικό

Το ναυπηγείο που δημιούργησε τον περίφημο Τιτανικό, το ιρλανδικό Harland & Wolff κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μπέλφαστ καθώς η νορβηγική ιδιοκτήτρια εταιρεία Dolphin Drilling, η οποία είναι ήδη πτωχευμένη, δεν κατάφερε να βρει αγοραστή.

Οπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, η συγκεκριμένη διαδικασία θα θέσει 120 εργαζομένους σε κίνδυνο και μπορεί να σημάνει το τέλος επιχής για το συγκεκριμένο ναυπηγείο.

Το Harland & Wolff ξεκίνησε να λειτουργεί το 1861 και απασχολούσε 30.000 άτομα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει ναυπηγήσει αμέτρητα εμπορικά και στρατιωτικά πλοία, ωστόσο το τελευταίο του ναυπηγήθηκε το 2003.

Η γενική συνδικαλιστική οργάνωση GMB ζήτησε την κρατικοποίηση του ναυπηγείου, προκειμένου να διασωθούν οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων του.
 

Η τραγωδία του Τιτανικού

Ο Τιτανικός, που κατασκευάστηκε από το Harland & Wolff, ήταν βρετανικό επιβατηγό υπερωκεάνιο το οποίο βυθίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό στις 15 Απριλίου 1912, μετά από σύγκρουση με ένα παγόβουνο, κατά το παρθενικό ταξίδι του από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη.

Η βύθισή του προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 1.500 ατόμων, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα ναυτικά δυστυχήματα σε καιρό ειρήνης στη

 

