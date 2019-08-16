Αλουμίνιο, τιτάνιο και άλλα μέταλλα απελευθερώνουν στη θάλασσα τα αντηλιακά μας!

Είναι γνωστές οι πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις που έχουν για τα κοράλλια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς τα υπεριώδη φίλτρα των αντηλιακών που φοράνε οι κολυμβητές, όταν μπαίνουν στο νερό. Τώρα μια νέα ισπανική επιστημονική έρευνα αναδεικνύει ένα άλλο ζήτημα: τα ίχνη των μετάλλων και των ανόργανων θρεπτικών ουσιών που τα αντηλιακά απελευθερώνουν μέσα στη θάλασσα, με άγνωστες προς το παρόν επιπτώσεις για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κανταβρίας, με επικεφαλής την δρα Αρασέλι Ροντρίγκεζ-Ρομέρο του Τμήματος Χημείας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας «Environmental Science & Technology» της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, μελέτησαν τι συμβαίνει όταν τα αντηλιακά έρχονται σε επαφή με το νερό της Μεσογείου.

Διαπίστωσαν ότι απελευθερώνονται μέσα στη θάλασσα διάφορα μέταλλα όπως αλουμίνιο και τιτάνιο, φώσφορος και πυρίτια, καθώς και θρεπτικά συστατικά. Οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι σε μια τυπική καλοκαιρινή μέρα στην παραλία οι λουόμενοι μπορούν να αυξήσουν τη συγκέντρωση του αλουμινίου στο θαλασσινό νερό κατά 4% και του τιτανίου κατά σχεδόν 20%.

Με δεδομένο ότι πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βουτάνε στα νερά αλειμμένοι με αντηλιακά, οι ερευνητές τόνισαν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, ώστε να διερευνηθεί πώς αυτό επηρεάζει τα οικοσυστήματα της θάλασσας, όπου οι ποσότητες μετάλλων είναι πολύ χαμηλές υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς δηλαδή την παρουσία των αντηλιακών.

ΑΠΕ