ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 13:39
16.08.2019 05:56

Αλουμίνιο, τιτάνιο και άλλα μέταλλα απελευθερώνουν στη θάλασσα τα αντηλιακά μας!

Είναι γνωστές οι πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις που έχουν για τα κοράλλια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς τα υπεριώδη φίλτρα των αντηλιακών που φοράνε οι κολυμβητές, όταν μπαίνουν στο νερό. Τώρα μια νέα ισπανική επιστημονική έρευνα αναδεικνύει ένα άλλο ζήτημα: τα ίχνη των μετάλλων και των ανόργανων θρεπτικών ουσιών που τα αντηλιακά απελευθερώνουν μέσα στη θάλασσα, με άγνωστες προς το παρόν επιπτώσεις για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κανταβρίας, με επικεφαλής την δρα Αρασέλι Ροντρίγκεζ-Ρομέρο του Τμήματος Χημείας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας «Environmental Science & Technology» της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, μελέτησαν τι συμβαίνει όταν τα αντηλιακά έρχονται σε επαφή με το νερό της Μεσογείου.

Διαπίστωσαν ότι απελευθερώνονται μέσα στη θάλασσα διάφορα μέταλλα όπως αλουμίνιο και τιτάνιο, φώσφορος και πυρίτια, καθώς και θρεπτικά συστατικά. Οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι σε μια τυπική καλοκαιρινή μέρα στην παραλία οι λουόμενοι μπορούν να αυξήσουν τη συγκέντρωση του αλουμινίου στο θαλασσινό νερό κατά 4% και του τιτανίου κατά σχεδόν 20%.

Με δεδομένο ότι πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βουτάνε στα νερά αλειμμένοι με αντηλιακά, οι ερευνητές τόνισαν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, ώστε να διερευνηθεί πώς αυτό επηρεάζει τα οικοσυστήματα της θάλασσας, όπου οι ποσότητες μετάλλων είναι πολύ χαμηλές υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς δηλαδή την παρουσία των αντηλιακών.

ΑΠΕ

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ανά ημέρα.

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: To GPS… «σφήνωσε» νταλίκα σε δρόμο – Έκοψαν κάγκελο για να την «ελευθερώσουν»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το σύγχρονο MINI έκλεισε 25 χρόνια ιστορίας

LIFESTYLE

Βάσια Παναγοπούλου: Στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης – «Θα κινηθώ νομικά» (Video)

MEDIA

Ελληνικά ΜΜΕ: Πτώση 11,7% στις πωλήσεις του ημερήσιου Τύπου μέσα σε ένα χρόνο – Σχεδόν εννέα μονάδες η κάμψη στα περιοδικά

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

