Έκρηξη βυτιοφόρου φορτηγού που μετέφερε καύσιμα – Νεκροί 19 άνθρωποι

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Δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό που μετέφερε βενζίνη εξερράγη το βράδυ της Κυριακής στο δυτικό τμήμα της Ουγκάντας, δήλωσε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν αμέσως όταν το βυτιοφόρο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε άλλα τρία οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκρήξεις και πυρκαγιά σε 25 μικρά μαγαζιά, το βράδυ της Κυριακής», δήλωσε σήμερα στο AFP ο εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας, Μάρσιαλ Τουμουσλίμ. «Από τους τραυματίες που διακομίστηκαν στα νοσοκομεία, εννέα υπέκυψαν στα τραύματά τους», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος δεν ήταν σε θέση να δώσει τον ακριβή αριθμό των τραυματιών.

«Υπάρχουν πολλοί που νοσηλεύονται, με σοβαρά εγκαύματα, και οι γιατροί τους φροντίζουν», είπε.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην κοινότητα Κιαμπούρα, στην περιοχή Ρουμπιρίζι, μια ορεινή περιοχή όχι μακριά από το πάρκο Βασίλισσα Ελισάβετ κοντά στα σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Στις 10 Αυγούστου, έκρηξη βυτιοφόρου στην Τανζανία προκάλεσε 95 θύματα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που εκδόθηκε την Κυριακή. Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν οδηγοί μοτο-ταξί και περαστικοί που έσπευσαν να πάρουν βενζίνη που διέρρευσε από το φορτηγό.

Στην Ουγκάντα, παρόμοια καταστροφή είχε προκαλέσει 33 θανάτους στην Καμπάλα το 2013. Το 2002, 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα βυτιοφόρο συγκρούστηκε με λεωφορείο στο Ρουτότο, σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από τον τόπο της χθεσινής τραγωδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ