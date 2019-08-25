Δύο ισραηλινά drones έπεσαν σε συνοικία της Βηρυτού – Ζημιές σε κέντρο μέσων ενημέρωσης της Χεζμπολάχ (Photo)

Ο στρατός του Λιβάνου επιβεβαίωσε ότι ένα ισραηλινό, τηλεκατευθυνόμενο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέπεσε και ένα άλλο εξερράγη στο νότιο προάστιο Νταχίγε της Βηρυτού στις 02:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

«Ο στρατός έφτασε αμέσως και απέκλεισε την περιοχή όπου έπεσαν τα δύο drones», ανέφερε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα το λιβανέζικο, σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι από την έκρηξη ενός εκ των δύο ισραηλινών drones υπέστη υλικές ζημιές ένα κέντρο μέσων ενημέρωσης του κινήματος.

«Το πρώτο drone κατέπεσε χωρίς να προκαλέσει ζημιές, ενώ το δεύτερο, που έφερε εκρηκτικά, εξερράγη προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο κέντρο μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο Μοχάμεντ Άφιφ εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ, ενώ πρόσθεσε ότι ειδικοί εξετάζουν το πρώτο drone.

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε ότι δεν σχολιάζει ξένες αναφορές.

Το Ισραήλ θεωρεί τη Χεζμπολάχ, η οποία στηρίζεται από το Ιράν, μεγάλη απειλή και ανησυχεί από την αυξανόμενη επιρροή της Τεχεράνης στη Συρία, όπου προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στη Δαμασκό.

Η ανακοίνωση για τα δύο drones στη Βηρυτό έγινε λίγες ώρες αφού ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι αεροσκάφος του έπληξε ιρανικές δυνάμεις και μια σιιτική πολιτοφυλακή κοντά στη Δαμασκό οι οποίες σκόπευαν να εξαπολύσουν «drones δολοφόνους» στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τα χθεσινά πλήγματα είχαν στόχο να αποτρέψουν μια σχεδιαζόμενη ιρανική επίθεση στη χώρα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας μετέδωσαν ότι το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας αντιμετώπισε «την επίθεση» και ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι ισραηλινοί πύραυλοι καταστράφηκαν.

Από την πλευρά του ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης διέψευσε σήμερα ότι ιρανικοί στόχοι επλήγησαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ILNA.

«Είναι ψέμα και δεν είναι αληθές (…) Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν έχουν τη δύναμη να πλήξουν τα διάφορα κέντρα του Ιράν και τα στρατιωτικά μας κέντρα παροχής συμβουλών δεν έχουν πληγεί», επεσήμανε ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαεΐ.

Χαρίρι: Επίθεση κατά της εθνικής της κυριαρχίας η πτώση των ισραηλινών drones

Η πτώση δύο ισραηλινών τηλεκατευθυνόμενων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Βηρυτό συνιστά απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα που αυξάνει τις εντάσεις, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Σαάντ Χαρίρι χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ανοιχτή επίθεση στην εθνική κυριαρχία της χώρας.

Ο Χαρίρι είπε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο του Λιβάνου Μισέλ Αούν για το ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα σε αυτό που χαρακτήρισε “νέα επιθετικότητα”. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει έντονη παρουσία αεροσκαφών στον εναέριο χώρο πάνω από την πρωτεύουσα και τα προάστιά της, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του.

Νωρίτερα σήμερα, ο στρατός του Λιβάνου επιβεβαίωσε ότι ένα ισραηλινό, τηλεκατευθυνόμενο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέπεσε και ένα άλλο εξερράγη στο νότιο προάστιο Νταχίγε της Βηρυτού στις 02:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Λίγο πριν, το λιβανέζικο, σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι από την έκρηξη ενός εκ των δύο ισραηλινών drones υπέστη υλικές ζημιές ένα κέντρο μέσων ενημέρωσης του κινήματος.

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε ότι δεν σχολιάζει ξένες αναφορές.

Το Ισραήλ θεωρεί τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, μεγάλη απειλή και ανησυχεί για την αυξανόμενη επιρροή της Τεχεράνης στη Συρία, όπου προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στη Δαμασκό.

Η ανακοίνωση για τα δύο drones στη Βηρυτό έγινε λίγες ώρες αφού ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι αεροσκάφος του έπληξε ιρανικές δυνάμεις και μια σιιτική πολιτοφυλακή κοντά στη Δαμασκό οι οποίες σκόπευαν να εξαπολύσουν «drones δολοφόνους» στο Ισραήλ.

Δύο νεκροί

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι δύο μέλη της οργάνωσης του Λιβάνου Χεζμπολάχ και ένας Ιρανός σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στα πέριξ της συριακής πρωτεύουσας, της Δαμασκού.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε χθες Σάββατο ότι ισραηλινά μαχητικά έπληξαν ιρανικές δυνάμεις κοντά στη Δαμασκό που σχεδίαζαν επιθέσεις με “φονικά drones” εις βάρος ισραηλινών στόχων.

Ένας διοικητής των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης διέψευσε σήμερα ότι επλήγησαν ιρανικοί στόχοι από τις αεροπορικές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ