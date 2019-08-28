Eνσωματώθηκε στην Εθνική ο Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας έφτασε στη Ναντζίνγκ και ενσωματώθηκε στην αποστολή της Εθνικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Όλα τα μέλη της ομάδας, με πρώτο τον Θανάση Σκουρτόπουλο, υποδέχτηκαν τον 29χρονο γκαρντ που την Πέμπτη θα αρχίσει προπονήσεις με τους συμπαίκτες του έχοντας ξεπεράσει το αιμάτωμα στη γάμπα.
Πιθανότατα την Παρασκευή θα ανακοινωθεί και η δωδεκάδα της Εθνικής, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να αποφασίζει ποιος θα «κοπεί».
